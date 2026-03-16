Stabschefin Susie Wiles hat nach Angaben von US-Präsident Trump Brustkrebs. Doch sie soll ihren Dienst fortsetzen.

red/dpa 16.03.2026 - 17:40 Uhr

Die Stabschefin im Weißen Haus, Susie Wiles, ist nach Angaben von Präsident Donald Trump an Brustkrebs erkrankt. „Leider wurde bei ihr Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert, und sie hat beschlossen, sich dieser Herausforderung UMGEHEND zu stellen“, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Wiles werde während ihrer Behandlungszeit „praktisch die ganze Zeit“ im Weißen Haus sein und ihre Arbeit fortsetzen.