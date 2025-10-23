 
  Coole Challenges sind immer dabei

SV Fellbach: Ninja Warrior Coole Challenges sind immer dabei

1
Dem zwölfjährigen Noah Mengistu geht der Ninja-Warrior-Sport über alles. Der Gymnasiast vom Gustav-Stresemann-Gymnasium trainiert mehrmals in der Woche. Foto: Günter Schmid

In der RTL-Spielshow „Ninja Warrior Germany“ zeigen zahlreiche Athleten im Hindernisparcours ihr Können. Beim SVF eifern derweil zahlreiche Jungen und Mädchen diesen Stars nach.

Noah Mengistu weiß ganz genau, was er einmal werden will: der beste Ninja Warrior auf der ganzen Welt. Dafür trainiert der Zwölfjährige, der die sechste Klasse am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmiden besucht, schon seit Jahren. Mittlerweile mehrmals in der Woche. „Das ist sein Leben. Es gibt für ihn nichts anderes mehr“, sagt Papa Robel Mengistu. Auch an diesem Donnerstagabend sitzt er wieder einmal in der Multifunktionshalle im Sportzentrum Loop des SV Fellbach und schaut seinem Filius zu, wie der sich voller Energie an den verschiedenen Hindernissen versucht. Mal erfolgreich, mal weniger. Wenn er vom Hindernis fällt, dann landet er weich in der Schnitzelgrube, grinst, reibt die Hände noch einmal mit flüssigem Magnesium ein und nimmt den nächsten Anlauf.

 

Der Trainer war bei der achten RTL-Staffel dabei

Noah ist freilich nicht der Einzige, der an diesem Abend an den unterschiedlichen Hindernissen trainiert und der vom fast unheilbar scheinenden Ninja-Warrior-Virus befallen ist. „Eigentlich sind immer zehn bis zwölf Kids da“, sagt Daniel Feist, der die 90-minütige Einheit leitet und den Jungs und Mädchen mit Tipps und Tricks zur Seite steht. Schließlich ist der 24-Jährige aus Remseck ein ausgewiesener Experte. Denn wie Karim El-Azzazy, der Leiter der Trendsport-Academy des SVF, unter deren Dach auch das Ninja-Warrior-Training beheimatet ist, war Feist schon Teilnehmer bei der Fernsehsendung „Ninja Warrior Germany“, die auch aktuell wieder freitags auf RTL ausgestrahlt wird. „Ich war in der achten Staffel dabei, bin aber wegen eines echt dummen Fehlers in der Vorrunde ausgeschieden“, sagt er. Aber er will sich im kommenden Jahr noch einmal bewerben – und es besser machen, wenn er mit seiner Videobewerbung erfolgreich ist.

Griffkraft ist wichtig

Zu Beginn der Übungsstunde steht an diesem Donnerstag zunächst und wie immer ein 30-minütiges Grundlagentraining an mit den wichtigsten Übungen, die es bei Ninja Warrior gibt. „Danach gibt es eine coole Challenge, die ich mir überlege, und am Ende kann dann noch jeder frei trainieren“, sagt Feist. Wenn es denn die Griffkraft (noch) erlaubt. Die sollte man haben, denn sonst sei der Spaß schnell weg. Aber auch Griffkraft ist trainierbar, wie alles andere auch. Probieren, probieren, probieren – so lautet das Motto. Irgendwann klappt es dann mit dem Hangeln, dem Schwingen und dem Festhalten.

15 Klimmzüge – die Freundinnen finden das krass

Dass die Handinnenflächen unter dem vielen Training leiden und oft von Hornhäuten übersäht sind, stört die Fellbacher Ninja Warrior nicht. „Manchmal blutet es auch und brennt beim Duschen, aber es ist auszuhalten“, sagt Mina Gorecki. Die 14-Jährige aus Luginsland ist an diesem Abend das einzige Mädchen im Training. „Ich habe das mal im Fernsehen gesehen und fand es cool“, sagt die Neuntklässlerin am Wirtemberg-Gymnasium in Stuttgart. Seit drei Jahren ist sie nun regelmäßig im Training in Fellbach und gehört wie Noah zum neu ins Leben gerufenen Wettkampfteam, das in Bälde bei seinem ersten Wettkampf antreten wird. Minas Stärke sind die Balance-Hindernisse, auch an der Himmelsleiter fühlt sie sich wohl. Außerdem kann sie 15 Klimmzüge, was ihre Freundinnen „echt krass finden“.

Man braucht nur ein bisschen Mut

Ninja, sagt Feist, „ist ein Ganzkörpersport, mit dem jeder anfangen kann.“ Ein bisschen Mut brauche man zwar, der Rest sei erlernbar. Dass der Hype nicht nachgelassen hat, merken sie auch beim SVF. „Unsere Kurse sind gut ausgebucht“, sagt Feist, dem es sichtlich Spaß macht, die Kids zu trainieren, die manchmal gar nicht genug bekommen. Wie Noah. Aber der will ja auch mal der beste Ninja Warrior auf der ganzen Welt werden.

Infos auf der Homepage

Wer Interesse an den Kursen der Trendsport-Academy des SV Fellbach hat, findet auf der Homepage unter www.svfellbach.de/sportangebote/trendsport-academy weitere Informationen. Ninja-Warrior-Kurse gibt es bereits für Kinder von acht Jahren an. „Kids“-Kurse sind auch ohne SVF-Mitgliedschaft buchbar.

