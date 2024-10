Männer fremdeln oft, wenn das Wort Yoga fällt – dem setzte der SV Leonberg/Eltingen eine Aktion entgegen: Mehr als 100 Männer gaben sich Mühe, den Vorgaben von Kursleiterin Yasemin Durbak zu folgen.

Jürgen Kemmner 28.10.2024 - 16:41 Uhr

Was mit vorsichtiger Zurückhaltung begonnen hat, endete in einer grandiosen Veranstaltung: 117 Männer nahmen am Yoga-Kurs des SV Leonberg/Eltingen in der Halle der Sportwelt teil, Kursleiterin Yasemin Durbak war begeistert. „Der Termin hat alle Erwartungen übertroffen und mein Gefühl lässt sich nur mit einem Wort beschreiben: überwältigend“, sagte sie.