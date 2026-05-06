SV Leonberg/Eltingen VfB Stuttgart fördert lokalen Mädchenfußball
Der SV Leonberg/Eltingen und die Fußballschule des VfB Stuttgart veranstalten ein gemeinsames Fördertraining für Mädchen aus der Region mit Ex-VfB-Spielerin Leonie Maier.
Der SV Leonberg/Eltingen und die Fußballschule des VfB Stuttgart veranstalten ein gemeinsames Fördertraining für Mädchen aus der Region mit Ex-VfB-Spielerin Leonie Maier.
Leonie Maier stand in ihrer aktiven Fußballkarriere auf vielen Fußballplätzen, etwa in der heutigen Strawberry Arena im norwegischen Solna im Finale der Europameisterschaft oder im prestigeträchtigen Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro im Endspiel der Olympischen Spiele 2016. Seit Anfang Mai steht sie wöchentlich auf dem international unbedeutenderen Sportplatz auf dem Leonberger Engelberg, ihre dortige Aufgabe ist jedoch eine sehr bedeutsame.