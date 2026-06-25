SVK-Frauen steigen auf Aufstieg mit Verzögerung: Kornwestheims Frauen spielen in Regionenliga
Durch den Aufstieg der Frauen des VfB Obertürkheim in die Landesliga rückt der SVK Kornwestheim nach in die Regionenliga.
Durch den Aufstieg der Frauen des VfB Obertürkheim in die Landesliga rückt der SVK Kornwestheim nach in die Regionenliga.
Die Enttäuschung saß tief bei den Fußballerinnen des SV Kornwestheim nach der 0:1-Niederlage im letzten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Regionenliga bei der SGM Oppenweiler/Sulzbach II.