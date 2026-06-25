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  6. Aufstieg mit Verzögerung: Kornwestheims Frauen spielen in Regionenliga

SVK-Frauen steigen auf Aufstieg mit Verzögerung: Kornwestheims Frauen spielen in Regionenliga

SVK-Frauen steigen auf: Aufstieg mit Verzögerung: Kornwestheims Frauen spielen in Regionenliga
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Nach den Tränen folgte der Jubel über den Aufstieg bei den Frauen des SVK. Foto:  

Durch den Aufstieg der Frauen des VfB Obertürkheim in die Landesliga rückt der SVK Kornwestheim nach in die Regionenliga.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Die Enttäuschung saß tief bei den Fußballerinnen des SV Kornwestheim nach der 0:1-Niederlage im letzten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Regionenliga bei der SGM Oppenweiler/Sulzbach II.

 

Doch schon wenige Minuten nach den Frustmomenten folgte die überraschende Wende: Durch den Aufstieg der Frauen des VfB Obertürkheim in die Landesliga, die ihr Relegationsspiel gegen die SGM Aufhausen/Nellingen mit 2:1 gewonnen haben, rücken die Kornwestheimerinnen jetzt doch in die Regionenliga nach. SVK-Trainer Daniel Hönes wurde vom Württembergischen Fußballverband (WFV) per WhatsApp nach der verlorenen Partie gegen die SGM Oppenweiler/Sulzbach über die gute Nachricht für seine Mannschaft informiert.

Aufstieg ist der Lohn für eine „Mega-Saison“ des SV Kornwestheim

Danach gab es natürlich kein Halten mehr auf dem Platz und es flossen Freuden- statt Trauertränen bei allen beteiligten Personen. „Der Moment, als ich vorgelesen habe, dass wir tatsächlich aufsteigen. Das war einfach unbeschreiblich“, sagte Coach Daniel Hönes. Der Fußball-Lehrer sprach von eine „Megasaison“ und ist unglaublich stolz und glücklich mit der Leistung, die seine Frauen in der Spielzeit in der Bezirksliga abgeliefert haben.

Auch Silke Schöninger, Abteilungsleiterin beim SV Kornwestheim war voll des Lobes über die Leistung der Mannschaft. „Ich bin einfach unfassbar stolz auf die Leistung von allen beteiligten Personen, die am Aufstieg mitgewirkt haben. Neben den Spielerinnen, den Trainern und dem Team hinter dem Team, möchte ich mich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken“, sagte Schöninger.

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