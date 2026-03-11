Nach einjähriger Pause kehrt das SWR-Sommerfestival nach Stuttgart zurück: Ausverkauft ist das Hip-Hop-Jubiläum. Für die Matinee mit dem Bundespräsidenten gibt es noch Karten.

Der SWR muss sparen und veranstaltet sein Sommerfestival deshalb nur noch alle zwei Jahre in Stuttgart. Der Kartenvorverkauf läuft nach einjähriger Pause diesmal so gut, dass es auf der Einnahmenseite besser aussehen dürfte als zuweilen in der Vergangenheit. Ein Höhepunkt der drei Tage an Pfingsten ist bereits vergriffen: Der SWR3-Abend „30 Jahre 0711“ auf dem Schlossplatz ist restlos ausverkauft. Für die anderen Veranstaltungen der Open-Air-Reihe gibt es jedoch noch Karten.

Das Sommerfestival verwandelt den Schlossplatz tagsüber mit Ständen in eine Festmeile und Partyzone. Dafür ist der Eintritt frei. Für die Konzerte oder die Filmvorführung am Abend im Ehrenhof muss man sich Karten kaufen. Den Auftakt bildet am 22. Mai um 20.30 Uhr eine Veranstaltung mit Tradition: die SWR- „Tatort“-Premiere. Gezeigt wird die neue Folge „Lucys Geburtstag“. Das gemeinsame Krimischauen unter freiem Himmel gehört seit Jahren zu den festen Ritualen des Festivals und lockt regelmäßig viele Fans auf den Schlossplatz.

„30 Jahre 0711“: Stuttgarter Hip-Hop feiert Jubiläum

Ein musikalischer Höhepunkt folgt mit dem ausverkauften SWR3-Abend am Samstag, 23. Mai. Unter dem Motto „30 Jahre 0711“ feiert das Stuttgarter Hip-Hop-Netzwerk sein Jubiläum. Vor drei Jahrzehnten sorgte die Stuttgarter Band Massive Töne mit dem Album „Kopfnicker“ für Aufsehen in der deutschen Hip-Hop-Szene.

Beim Festival treten Massive Töne zunächst selbst auf, anschließend übergeben sie das Mikrofon an zahlreiche Weggefährtinnen und Weggefährten. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Afrob, Clueso, Cora E, Das Bo, Harris, Jan Delay, Marteria, Max Herre, die Stieber Twins und Toni L. Auch die Stuttgarter Newcomerin Lucy Duffner ist dabei. Statt eines klassischen Konzerts ist eine gemeinsame Show im Stil der legendären „Kopfnicker Family Jam“ geplant. Zudem hat der Abend einen guten Zweck: Drei Euro pro Ticket gehen an die Kinderhilfsaktion Herzenssache.

Benefizkonzert mit Bundespräsident Steinmeier für Kinderhilfsprojekte

Ein weiterer Höhepunkt folgt am 24. Mai mit dem Benefizkonzert des Bundespräsidenten, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender persönlich erwartet werden. Die Konzertreihe findet seit 2006 reihum in den Bundesländern statt und unterstützt soziale und kulturelle Projekte. Der Erlös kommt in diesem Jahr der Kinderstiftung Die Arche sowie dem Verein Herzenssache zugute, die damit Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche fördern.

Max Mutzke spielt mit der SWR Big Band. Foto: dpa

Swing, Soul und Jazz: Max Mutzke und SWR Big Band begeistern

Musikalisch steht der Abend ganz im Zeichen von Swing, Soul und Jazz. Herzstück ist die renommierte SWR Big Band. Unterstützt wird sie von Sänger Max Mutzke, der seit vielen Jahren mit der Band zusammenarbeitet. Außerdem wirken Sängerin Fola Dada, der Reutlinger Saxofonist Jakob Manz und der Ulmer Jazztrompeter Joo Kraus mit. Die musikalische Leitung übernimmt der schwedische Jazzmusiker Magnus Lindgren. Moderiert wird der Abend von Siham El-Maimouni.

Tanz mit der Musik von David Bowie

Den Abschluss des Festivals bildet am Sonntag, 25. Mai, eine Premiere: SWR1 Pop & Poesie stellt das neue Programm „Viva la Vida“ vor. Die erfolgreiche Liveshow verbindet Popmusik und Literatur: Schauspielerinnen und Schauspieler präsentieren zunächst die deutschen Übersetzungen bekannter Songtexte, anschließend werden die Songs von Musikerinnen und Musikern live gespielt.

Moderator Jochen Stöckle beschreibt das Programm als eine „Hommage ans Leben“. Das Publikum soll dabei unter anderem mit David Bowie tanzen, mit Alanis Morissette über die Ironie des Lebens lachen und mit Lady Gaga am Klavier sitzen.

Tickets für die noch verfügbaren Veranstaltungen gibt es bei Easy Ticket (0711 / 2555555, easyticket.de) sowie beim SWR Ticketservice (0711 / 929 21321, swrticketservice.de). Sie können bis zum 15. Mai 2026 gebucht werden. Aus Sicherheitsgründen sind die Tickets für das Benefizkonzert mit dem Bundespräsidenten personalisiert und nicht übertragbar.