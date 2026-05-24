„Eins für den Rap, zwei für die Bewegung/Von klein auf geprägt durch die Umgebung/Es ist nicht, wo Du bist, es ist, was Du machst/Herzlich willkommen in der Mutterstadt!“ Natürlich beginnt die Party, mit der die Massiven Töne am Samstag im Rahmen des SWR Sommerfestivals auf dem Schlossplatz den 30. Geburtstag ihres Debütalbums „Kopfnicker“ feiern, mit dem Song „Mutterstadt“. In dieser Stuttgart-Hymne verewigt das Hip-Hop-Trio im Jahr 1996 seine Heimatstadt als Motorstadt und Mekka der Rapper. Zu den Beats von DJ 5ter Ton schwärmen Schowi und Ju darin von Kultorten wie Paul’s Boutique, Udo Snack, Vegi Voodoo, Vinyl West und Freddys Records Store, vom Chillen mit Phillippe und vom Abhängen bei Thomilla.