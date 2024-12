In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist offenbar die iranische Botschaft angegriffen und geplündert worden, nachdem islamistische Kämpfer das Ende der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad verkündet hatten.

red/AFP 08.12.2024 - 11:04 Uhr

