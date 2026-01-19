Ahmed al-Scharaa siegt im syrischen Machtkampf. Der Übergangspräsident hatte dabei Rückendeckung von den USA erhalten.
Das kurdische Selbstverwaltungsgebiet in Syrien existiert nicht mehr. Panzer der Regierungsarmee rollten am Montag durch den Bezirk Dschasira im äußersten Nordosten des Landes. Dschasira war seit mehr als zehn Jahren die größte Region der kurdischen Autonomiezone namens Rojava. Nun stationierte die syrische Regierungsarmee dort Truppen, ohne auf Widerstand der Kurdenmiliz SDF zu treffen.