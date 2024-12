Weil das Bundesamtes für Migration gerade keine Anträge syrischer Asylbewerber bearbeitet, hängt Faisal Haidar völlig in der Luft. Er ist in Stuttgart, seine Familie ist in Aleppo. Wir haben mit dem Vater darüber gesprochen, was er sich jetzt wünscht.

Hilke Lorenz 12.12.2024 - 15:23 Uhr

Vor dem Krieg sei das gewesen, sagt Faisal Haidar auf die Frage, wann die guten Zeiten in seinem Leben gewesen seien. Irgendwann vor 2011 war das. Er meint den Bürgerkrieg in Syrien. Mit ihm kamen Zerstörung, Bomben, Angst und die Flucht aus der Heimat in das Leben seiner Familie. Seine Tochter war zwei Jahre alt, als er mit seiner Frau aus Aleppo in den Libanon floh. Dass seine privaten Pläne immer wieder durch politische Entwicklungen über den Haufen geworfen werden, ist wohl einer der Grunderfahrungen, die der 39-Jährige in den letzen eineinhalb Jahrzehnten gemacht hat.