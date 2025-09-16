Um 12 Uhr gehen heute die ersten Tickets für die Deutschland-Shows von SOAD online. So funktioniert der Presale.
Wer sich bis gestern auf der offiziellen System of a Down Website angemeldet hat, bekommt heute pünktlich zum Presale-Start einen individuellen Zugangscode per E-Mail zugesendet. Der Presale-Code sollte spätestens um 12 Uhr im Postfach landen. Mit diesem Code können Fans als Erste Tickets für die Deutschlandshows 2026 am 08. Juli in Berlin und 10. Juli in Düsseldorf kaufen, noch bevor der öffentliche Verkauf und andere Presale-Phasen starten.