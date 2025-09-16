So funktioniert der SOAD-Presale

Die Registration für den Artist-Presale war bis zum 15. September 2025 möglich. Der Presale startet heute um 12 Uhr und läuft online über Ticketmaster. Ein Account bei Ticketmaster ist daher für den Kauf der Tickets erforderlich. Zugang zum Vorverkauf erhält nur, wer einen gültigen Presale-Code besitzt. Mit dem Code erhält man Zugang vom Vorverkauf, allerdings gibt es keine Garantie, heute Karten zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass selbst bei diesem Vor-Vorverkauf der Ansturm auf die Tickets groß sein wird. Wer hier leer ausgeht, hat diese Woche aber nocht weitere Chancen auf Tickets.