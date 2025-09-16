Um 12 Uhr gehen heute die ersten Tickets für die Deutschland-Shows von SOAD online. So funktioniert der Presale.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Wer sich bis gestern auf der offiziellen System of a Down Website angemeldet hat, bekommt heute pünktlich zum Presale-Start einen individuellen Zugangscode per E-Mail zugesendet. Der Presale-Code sollte spätestens um 12 Uhr im Postfach landen. Mit diesem Code können Fans als Erste Tickets für die Deutschlandshows 2026 am 08. Juli in Berlin und 10. Juli in Düsseldorf kaufen, noch bevor der öffentliche Verkauf und andere Presale-Phasen starten.

 

So funktioniert der SOAD-Presale

Die Registration für den Artist-Presale war bis zum 15. September 2025 möglich. Der Presale startet heute um 12 Uhr und läuft online über Ticketmaster. Ein Account bei Ticketmaster ist daher für den Kauf der Tickets erforderlich. Zugang zum Vorverkauf erhält nur, wer einen gültigen Presale-Code besitzt. Mit dem Code erhält man Zugang vom Vorverkauf, allerdings gibt es keine Garantie, heute Karten zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass selbst bei diesem Vor-Vorverkauf der Ansturm auf die Tickets groß sein wird. Wer hier leer ausgeht, hat diese Woche aber nocht weitere Chancen auf Tickets.

Weitere Presale-Phasen

Ab 17. September 2025 um 12 Uhr gibt es ein zusätzliches Kontingent für Telekom-Kunden im Rahmen der „Telekom Prio Tickets“. Der offizielle Ticketmaster-Presale folgt am 18. September um 12 Uhr. Ein Ticketmaster-Konto reicht als Voraussetzung, ein extra Code ist für diesen Presale nicht nötig. Der allgemeine Vorverkauf startet dann am 19. September 2025 um 12 Uhr.