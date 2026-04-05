Fast-Food-Fans können sich freuen: Der US-Riese Taco Bell will nach Deutschland. Eine Filiale soll in Stuttgart eröffnen – noch 2026.
05.04.2026 - 15:34 Uhr
Der amerikanische Fast-Food-Riese Taco Bell kündigt mehreren Medienberichten zufolge einen neuen Anlauf auf den deutschen Markt an. Noch im Jahr 2026 sollen die ersten Filialen in Deutschland eröffnet werden. Konkret geht es dabei um die Städte Stuttgart, Frankfurt und Köln. In den hiesigen US-Kasernen ist der Fast Food-Anbieter bereits mit einem Lokal präsent.