Fast-Food-Fans können sich freuen: Der US-Riese Taco Bell will nach Deutschland. Eine Filiale soll in Stuttgart eröffnen – noch 2026.

Der amerikanische Fast-Food-Riese Taco Bell kündigt mehreren Medienberichten zufolge einen neuen Anlauf auf den deutschen Markt an. Noch im Jahr 2026 sollen die ersten Filialen in Deutschland eröffnet werden. Konkret geht es dabei um die Städte Stuttgart, Frankfurt und Köln. In den hiesigen US-Kasernen ist der Fast Food-Anbieter bereits mit einem Lokal präsent.

Die mexikanisch angehauchte Fast-Food-Kette, die unter anderem Tacos, Burritos oder Quesadillas anbietet, betreibt rund 9000 Filialen weltweit – davon bislang keine in Deutschland. Das soll sich nun ändern. Bereits 2024 wollte die US-Kultkette den Schritt nach Deutschland wagen.

In Stuttgart soll eine Filiale eröffnen. Foto: IMAGO/Depositphotos

Doch nach Differenzen mit dem ehemaligen Franchisenehmer Ilkem Sahin verabschiedete sich Taco Bell vorerst von den Plänen. „Ich kann bestätigen, dass Taco Bell noch in diesem Jahr in Deutschland eröffnen wird“, so Taco-Bell-Sprecher Richard Villagomez gegenüber Bild.de.

Die Filialen in den drei Großstädten sollen im vierten Quartal 2026 ihre Türen öffnen. Taco Bell wurde 1962 von Glen William Bell gegründet. Im Jahr 2025 betrug der Umsatz rund 18,3 Milliarden Dollar.