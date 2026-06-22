Tätowier-Kurs in Schorndorf Tätowier-Kurs: Selbstversuch geht unter die Kunsthaut
Tätowierer Tom Schwager aus Welzheim hat in Schorndorf zum Selberstechen als Gemeinschaftsevent mit Aha-Effekt eingeladen.
Tätowierer Tom Schwager aus Welzheim hat in Schorndorf zum Selberstechen als Gemeinschaftsevent mit Aha-Effekt eingeladen.
Die Tätowiermaschine beginnt auf Knopfdruck zu vibrieren, und die Hand fängt an zu zittern. Hat Tom Schwager nicht gesagt, Tätowieren sei wie mit einem Stift auf Papier zu schreiben? Die Kunsthaut ist aber kein Papier und die Tätowiermaschine kein Kugelschreiber. Ein Selbstversuch.