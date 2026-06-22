Die Tätowiermaschine beginnt auf Knopfdruck zu vibrieren, und die Hand fängt an zu zittern. Hat Tom Schwager nicht gesagt, Tätowieren sei wie mit einem Stift auf Papier zu schreiben? Die Kunsthaut ist aber kein Papier und die Tätowiermaschine kein Kugelschreiber. Ein Selbstversuch.

Alle, die am Samstagnachmittag im Space3, der Eventlocation in Schorndorf, beieinander sind, sind mehr oder weniger tätowiert. Wir kennen alle das Gefühl, wenn die Nadel in die Lederhaut sticht, um dauerhafte Bilder zu hinterlassen. Jetzt wollen wir das Gefühl kennenlernen, die Maschine selbst in der Hand zu halten. Die Gelegenheit dazu gibt uns Tätowierer Tom Schwager. „Und wenn ihr damit angefangen habt, seid ihr auf der dunklen Seite der Macht“, sagt er lachend zur Begrüßung.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen stechen sich nicht gegenseitig

„Inkvibes – ein Erlebnis, das unter die Kunsthaut geht“, wie er die Veranstaltungsreihe nennt, ist kein Workshop für künftige Tätowiererinnen und Tätowierer. „Ich will damit allen, die Lust darauf haben, die Möglichkeit bieten, es einmal selbst auszuprobieren und Spaß dabei zu haben“, sagt der gebürtige Berliner, der in Welzheim lebt. Die Idee dazu habe er gehabt, als einer seiner Kunden meinte, warum er immer so dolle wischen müsse. „Da habe ich gedacht, mach mal selber, dann weißt du warum.“

14 Neugierige und ich sind für den Selbstversuch mit der Tätowiernadel bereit. Natürlich stechen wir uns nicht selbst und auch nicht gegenseitig. Das Übungsobjekt liegt in Folie eingepackt vor uns. Ein Stück Kunsthaut, 18 auf 14,5 Zentimeter groß und etwa einen Millimeter dick. „Mit Kunsthaut üben wir auch, bevor wir auf menschliche Haut losgelassen werden“, sagt Tom Schwager. Der Rest ist echt – das Desinfektionsmittel, die schwarzen Handschuhe, die Vaseline, die Tinte, die Nadel und Berge von Papiertüchern zum Wischen. Der Profi legt Wert darauf, dass der Ablauf der spaßigen Tattoo-Aktion jenem in seinem Studio „Schnick Schnack Schnuck“ entspricht.

Die Motivauswahl ist riesig, die Scvhwierigkeit unterschiedlich

Bevor es losgeht, darf sich jeder aus den Vorlagen, die Tom Schwager mitgebracht hat, ein Motiv aussuchen. Die Auswahl ist riesig und mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden behaftet: Minnie-Maus, Winnie Poo, Rosen, Sprüche, Ornamente und vieles mehr kann gestochen werden. Doch bevor die Nadel gezückt wird, muss erst das Motiv auf das Tattoo-Stencil durchgedrückt und von der Schablone auf die Haut, in diesem Fall die künstliche, übertragen werden. „Wir tätowieren mal ganz entspannt auf 7 Volt los“, sagt Tom Schwager. Denn je höher die Voltzahl, desto schneller arbeitet die Nadel und umso leichter kann man jemanden verletzen.

Eine ruhige Hand und viel Feingefühl sind vonnöten, um ein Tattoo fachgerecht zu stechen. Foto: Eva Herschmann

Während er die kleinen Behälter an jedem Arbeitsplatz mit schwarzer Tinte füllt, begutachtet er die Motivwahl und gibt die entsprechende Nadelstärke aus. Für meine Schlange, die sich nach oben zu einem Strahlenkranz emporwindet, bekomme ich eine mit Stärke drei. Es gehe darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie tief man reingehen könne, erklärt er. „Bitte nicht reinfräsen. Versucht, mit Gefühl an die Sache ranzugehen. Wenn es brummt seid ihr definitiv zu tief.“ Es gibt aber nicht nur akustische Warnsignale, sondern auch optische und haptische auf der Rückseite der Kunsthaut. Nämlich dann, wenn dort die dunklen Linien zu deutlich zu sehen sind und gar tastbare Spuren hinterlassen – wie bei meiner Kunsthaut.

„Es ist gut, dass wir die Tische mit Unterlagen geschützt haben“, sagt Tom Schwager augenzwinkernd. Auch Christine aus Weinstadt hat sich die Schlange ausgesucht, deren Kopf von einem Strahlenkranz umrahmt wird. „Es ist brutal anstrengend gerade Striche hinzubekommen“, sagt sie, nachdem sie die ersten auf der Kunsthaut abgepausten Linien nachgestochen hat. Die Schlange sieht dennoch besser aus als meine. „Versucht, die Linien durchzuziehen“, sagt Tom Schwager. Und: „Aus jeder Linie lernt man.“ Das würde ich gerne. Doch sobald ich mit dem geforderten Feingefühl die Tätowiermaschine bediene und nur ganz leicht über die Kunsthaut steche, verliere ich die Kontrolle über die Nadel. „Nimm den kleinen Finger als Abstandshalter“, so der Tipp von Tom Schwager.

Profi Tom Schwager tätowiert sein zwölf Jahren

Er hat leicht reden. Er tätowiert seit zwölf Jahren und sagt von sich selbst, er sei nach seiner Frau „mit meiner Maschine verheiratet“. Die ersten sind schon beim zweiten Motiv, während ich noch versuche den Strahlenkranz um den Kopf meiner Schlange einigermaßen sauber hinzubekommen. Ein Blick in die Runde zeigt, dass es einigen ähnlich ergeht. Andere jedoch zaubern fast schon stechreife Motive auf die Kunsthaut, die viel leichter zu bearbeiten ist als echte menschliche Haut, die nicht flach und eben vor einem liegt und nach Belieben hin und hergeschoben werden kann.

Wer gut malen kann, ist klar im Vorteil, denke ich. Ich war schon an der Schule im Fach Bildende Kunst nicht bei den Talentierten. Doch das Argument zählt nicht. „Das Stechen hat vor allem mit üben und Geduld zu tun“, sagt Tom Schwager mit einem Grinsen. Da Letzteres auch nicht gerade zu meinen großen Stärken zählt, beende ich den Selbstversuch. Schließlich dient der Kurs nicht dazu, Tätowiererinnen und Tätowierer von morgen auszubilden. Aber ich werde mein nächstes Tattoo aus Profihänden noch mehr zu schätzen wissen.