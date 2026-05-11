Tag der Pflege am 12. Mai Ohne Fachkräftezuwanderung keine gute Pflege
Die Beliebtheit der Pflegeberufe wächst – doch es werden immer mehr Fachkräfte benötigt. Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden macht viele gute Erfahrungen mit Drittstaatlern.
Die Beliebtheit der Pflegeberufe wächst – doch es werden immer mehr Fachkräfte benötigt. Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden macht viele gute Erfahrungen mit Drittstaatlern.
Die Zeiten, als die Personalnot in der Pflege groß, die Anziehungskraft des Berufs aber sehr gering war, sind fast vergessen. In den vergangenen zehn Jahren ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Baden-Württemberg um 13 Prozent gewachsen – in den Pflegeberufen dagegen sogar um ein Fünftel. Das bedeutet ein Plus von 35 300 auf aktuell 208 000 Pflegekräfte.