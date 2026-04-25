Beim Gang durch die Stadt fällt auf: Grüner als jetzt wird’s dieses Jahr nicht mehr. Die Stuttgarter Botanik lässt – fast – nichts zu wünschen übrig. Ein Kommentar von Jan Sellner
In Stuttgart wächst, blüht und gedeiht vieles. Auch viel Exotisches. Diesen Eindruck nahm vor wenigen Monaten Ex-Kanzlerin Angela Merkel von einem Besuch der Villa Reitzenstein, dem Amtssitz des Ministerpräsidenten in der Richard-Wagner-Straße, mit. In dem zwischen 1910 und 1913 angelegten prächtigen Park der Villa, so erzählt es Ministerpräsident Winfried Kretschmann, habe Merkel sich nach einer ihr unbekannten Pflanze erkundet, die ihr in der Parkanlage zwischen Hängebuchen und Mammutbäumen ins Auge stach. Worauf der Hausherr und studierte Biologe ihr in Standarddeutsch bedeutete: „Das ist das weiße Waldvögelein, eine seltene wilde Orchidee.“