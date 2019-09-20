Eine Bestattung ist eine teure Angelegenheit. Der Anteil von kostengünstigen Verbrennungen steigt in Deutschland deshalb seit Jahren. Es muss auch nicht immer die klassische Erdbestattung sein mit Sarg und Kränzen. Alternative und unkonventionelle Bestattungsorte werden immer populärer.
09.09.2025 - 11:36 Uhr
Auf rund 32.000 Friedhöfen finden Verstorbene in Deutschland ihre letzte Ruhe. Seit 2001 findet jedes Jahr am Sonntag des dritten Wochenendes im September der Tag des Friedhofs statt. Dieser Tag soll zur Auseinandersetzung mit den Tabuthemen Trauer, Tod und Bestattung anregen. Führungen über Friedhöfe, Präsentationen der Arbeiten von Floristen und Steinmetzen sowie kulturelle Veranstaltungen werden an diesem Tag angeboten.