Unsere Top 10 zeigt, wo es aktuell in Deutschland die meisten Zinsen aufs Tagesgeld gibt.
20.05.2026 - 09:42 Uhr
Die Digitalbank Chase bietet Neukunden in Deutschland derzeit 4 Prozent Zinsen auf Tagesgeld. Der Zinssatz gilt nach Angaben des Anbieters fest für die ersten vier Monate nach Kontoeröffnung. Danach fällt das Guthaben auf den variablen Standardzins, der aktuell bei 2 Prozent liegt. Betrieben wird Chase in Deutschland von der J.P. Morgan SE, die von BaFin, Europäischer Zentralbank und Bundesbank beaufsichtigt wird.