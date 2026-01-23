Tagesgeld zu 2 Prozent: Topzins bei der BW-Bank – aber nicht für Kunden

In der langen Niedrigzinsphase war die Raisin-Bank (früher: Weltsparen) für frustrierte Geldanleger eine interessante Alternative. Während die Hausbank nur Mickerzinsen bot, bekam man dort attraktivere Angebote für Tages- oder Festgeld. Banken im In- und Ausland nutzten die Zinsplattform, um Kunden und Einlagen zu gewinnen. Immer wieder wurden Offerten auch vom Verbraucherportal Finanztip empfohlen – das wirkte vertrauensbildend.

Nach einer Phase höherer Zinsen dümpeln die Sätze inzwischen wieder vor sich hin. Die BW-Bank etwa bietet für Tagesgeld, also täglich verfügbare Einlagen, ausweislich ihrer Homepage gerade einmal 0,6 Prozent. Umso erstaunter war ein Stuttgarter Stammkunde der LBBW-Tochter, der seit längerem parallel auch Raisin nutzt, als er seine Hausbank unlängst erstmals auf der Plattform entdeckte. Für Tagesgeld offerierte sie dort stolze zwei Prozent Zinsen – ein Niveau, das man bei seriösen Geldhäusern sonst kaum geboten bekommt.

„Ihr Auftrag zur Kontoeröffnung wurde abgelehnt“

„Ich traute meinen Augen nicht“, berichtete er, denn solche Konditionen gebe es sonst eher bei exotischen Banken. Also beschloss er, die Probe aufs Exempel zu machen. Über sein Raisin-Konto beantragte er, 10 000 Euro zu zwei Prozent bei der BW-Bank anzulegen. Doch schon bald stieß er auf die erste Hürde. Ob er schon Kunde bei der BW-Bank sei, sollte er angeben. Wahrheitsgemäß kreuzte er das an – und kam bei dem Online-Antrag prompt nicht mehr weiter.

Also klickte er auf „Nein“, und der Antrag wurde akzeptiert. Doch die Antwort von Raison kam prompt: „Ihr Auftrag zur Kontoeröffnung wurde von unserer Partnerbank leider abgelehnt.“ Man bedauere es, „falls Ihnen dadurch Unannehmlichkeiten entstehen“, und bitte auch namens der Partnerbank um Entschuldigung. Der Anlagebetrag stehe nun wieder auf dem Raisin-Konto, zur anderweitigen Verfügung. „Ich finde es eine Sauerei, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird“, empörte sich der treue BW-Bank-Kunde. Auch Klienten in seinem beratenden Beruf schimpften über die Zinsen dort: „Da bekommt man nix.“

BW-Bank bestätigt „Testphase“ auf Raisin

Bei der BW-Bank wird bestätigt, dass man neuerdings auf der deutschen Raisin-Plattform vertreten sei – zunächst allerdings nur „im Rahmen einer Testphase“. Die Mutter LBBW wolle sich dadurch „weiter diversifizieren“ und biete dazu „temporär auch Aktionskonditionen“, so eine Sprecherin. Nur für eingeloggte Raisin-Kunden sei das Tagesgeld-Angebot sichtbar, ohne Konto dort sucht man die BW-Bank vergeblich. Welche Resonanz die Offerte hat, wird nicht verraten, ebenso wenig, ob es um neue Kunden, neue Einlagen oder beides geht.

Ausführlicher aber erklärt die Banksprecherin, warum es für Stammkunden und Raisin-Kunden unterschiedliche Konditionen gibt. Die BW-Bank positioniere sich „als Omnikanal-Bank mit einem umfassenden Leistungsspektrum“. Neben den digitalen Zugangswegen unterstütze man die Kunden mit individueller und persönlicher Beratung „rund um Finanzen, Vermögen und Absicherung“; dazu gebe es das Netz von 60 Filialen in Baden-Württemberg. Raisin-Kunden hingegen erhielten „als Selbstentscheider ausschließlich Einlagenprodukte mit digitaler Nutzung und ohne Beratung oder weitere Dienstleistung“.

Aktionsangebote auch für Bestandskunden

Für die BW-Bank ist die Aktion eigentlich eher untypisch. Im aggressiven Zinswettbewerb der Banken um Neukunden, mit dem regelmäßig Bestandskunden verärgert werden, hält sie sich sonst zurück. Nur bei Einzelprodukten wie dem Raisin-Tagesgeld wichen die Konditionen „in überschaubarem Maße voneinander ab“, so die Sprecherin. Aber auch für Stammkunden biete man immer wieder „interessante Einlage-Aktionen“ – aktuell zum Beispiel eine Kombination aus Sech-Monats-Festgeld zu 3,03 Prozent und einer Wertpapieranlage.

Für den abgelehnten BW-Bank-Kunden ist das weniger interessant: Er sucht lieber auf der Raisin-Plattform eine andere attraktive Zins-Offerte.