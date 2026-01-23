 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Topzins bei der BW-Bank – aber nicht für Kunden

Tagesgeld zu 2 Prozent Topzins bei der BW-Bank – aber nicht für Kunden

Tagesgeld zu 2 Prozent: Topzins bei der BW-Bank – aber nicht für Kunden
1
Eines der Argumente der BW-Bank: das Netz von 60 Filialen im Südwesten Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auf der Plattform Raisin bietet die LBBW-Tochter Tagesgeld mit zwei Prozent Zinsen. Wer schon Kunde bei der BW-Bank ist, geht leer aus und ärgert sich. Was sagt die Bank dazu?

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

In der langen Niedrigzinsphase war die Raisin-Bank (früher: Weltsparen) für frustrierte Geldanleger eine interessante Alternative. Während die Hausbank nur Mickerzinsen bot, bekam man dort attraktivere Angebote für Tages- oder Festgeld. Banken im In- und Ausland nutzten die Zinsplattform, um Kunden und Einlagen zu gewinnen. Immer wieder wurden Offerten auch vom Verbraucherportal Finanztip empfohlen – das wirkte vertrauensbildend.

 

Nach einer Phase höherer Zinsen dümpeln die Sätze inzwischen wieder vor sich hin. Die BW-Bank etwa bietet für Tagesgeld, also täglich verfügbare Einlagen, ausweislich ihrer Homepage gerade einmal 0,6 Prozent. Umso erstaunter war ein Stuttgarter Stammkunde der LBBW-Tochter, der seit längerem parallel auch Raisin nutzt, als er seine Hausbank unlängst erstmals auf der Plattform entdeckte. Für Tagesgeld offerierte sie dort stolze zwei Prozent Zinsen – ein Niveau, das man bei seriösen Geldhäusern sonst kaum geboten bekommt.

„Ihr Auftrag zur Kontoeröffnung wurde abgelehnt“

„Ich traute meinen Augen nicht“, berichtete er, denn solche Konditionen gebe es sonst eher bei exotischen Banken. Also beschloss er, die Probe aufs Exempel zu machen. Über sein Raisin-Konto beantragte er, 10 000 Euro zu zwei Prozent bei der BW-Bank anzulegen. Doch schon bald stieß er auf die erste Hürde. Ob er schon Kunde bei der BW-Bank sei, sollte er angeben. Wahrheitsgemäß kreuzte er das an – und kam bei dem Online-Antrag prompt nicht mehr weiter.

Unsere Empfehlung für Sie

3,66% bei der BW-Bank?: Topzins auf Tagesgeld nur bei Wohnsitz in Stuttgart

3,66% bei der BW-Bank? Topzins auf Tagesgeld nur bei Wohnsitz in Stuttgart

Warum die BW-Bank bei einem Aktionsangebot zwischen Kunden aus der Stadt und dem Umland unterscheidet.

Also klickte er auf „Nein“, und der Antrag wurde akzeptiert. Doch die Antwort von Raison kam prompt: „Ihr Auftrag zur Kontoeröffnung wurde von unserer Partnerbank leider abgelehnt.“ Man bedauere es, „falls Ihnen dadurch Unannehmlichkeiten entstehen“, und bitte auch namens der Partnerbank um Entschuldigung. Der Anlagebetrag stehe nun wieder auf dem Raisin-Konto, zur anderweitigen Verfügung. „Ich finde es eine Sauerei, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird“, empörte sich der treue BW-Bank-Kunde. Auch Klienten in seinem beratenden Beruf schimpften über die Zinsen dort: „Da bekommt man nix.“

BW-Bank bestätigt „Testphase“ auf Raisin

Bei der BW-Bank wird bestätigt, dass man neuerdings auf der deutschen Raisin-Plattform vertreten sei – zunächst allerdings nur „im Rahmen einer Testphase“. Die Mutter LBBW wolle sich dadurch „weiter diversifizieren“ und biete dazu „temporär auch Aktionskonditionen“, so eine Sprecherin. Nur für eingeloggte Raisin-Kunden sei das Tagesgeld-Angebot sichtbar, ohne Konto dort sucht man die BW-Bank vergeblich. Welche Resonanz die Offerte hat, wird nicht verraten, ebenso wenig, ob es um neue Kunden, neue Einlagen oder beides geht.

Ausführlicher aber erklärt die Banksprecherin, warum es für Stammkunden und Raisin-Kunden unterschiedliche Konditionen gibt. Die BW-Bank positioniere sich „als Omnikanal-Bank mit einem umfassenden Leistungsspektrum“. Neben den digitalen Zugangswegen unterstütze man die Kunden mit individueller und persönlicher Beratung „rund um Finanzen, Vermögen und Absicherung“; dazu gebe es das Netz von 60 Filialen in Baden-Württemberg. Raisin-Kunden hingegen erhielten „als Selbstentscheider ausschließlich Einlagenprodukte mit digitaler Nutzung und ohne Beratung oder weitere Dienstleistung“.

Aktionsangebote auch für Bestandskunden

Für die BW-Bank ist die Aktion eigentlich eher untypisch. Im aggressiven Zinswettbewerb der Banken um Neukunden, mit dem regelmäßig Bestandskunden verärgert werden, hält sie sich sonst zurück. Nur bei Einzelprodukten wie dem Raisin-Tagesgeld wichen die Konditionen „in überschaubarem Maße voneinander ab“, so die Sprecherin. Aber auch für Stammkunden biete man immer wieder „interessante Einlage-Aktionen“ – aktuell zum Beispiel eine Kombination aus Sech-Monats-Festgeld zu 3,03 Prozent und einer Wertpapieranlage.

Für den abgelehnten BW-Bank-Kunden ist das weniger interessant: Er sucht lieber auf der Raisin-Plattform eine andere attraktive Zins-Offerte.

Weitere Themen

Der vollelektrische Dacia Spring.

E-Auto-Prämie Dacia Spring für 5900 Euro – das steht im Kleingedruckten

Dank neuer Förderung und Herstellerbonus sinkt der Preis des Dacia Spring auf rekordgünstige 5.900 Euro – allerdings nur für kurze Zeit und unter bestimmten Voraussetzungen.
Von Michael Maier
Lebensmittel-Discounter: Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Deutschlandzentrale

Lebensmittel-Discounter Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Deutschlandzentrale

Der Lebensmittel-Discounter baut Arbeitsplätze in Mülheim an der Ruhr ab. Diese Bereiche sind betroffen.
Seit einiger Zeit bietet die Firma Konzept+Grundbesitz das sogenannte Kleine Immobilien-Seminar an, bei dem grundlegende Prinzipien und Stolperfallen vor dem Kauf einer Immobilie gezeigt werden.

Seminar in Stuttgart Immobilienkauf: Die Preise ziehen wieder an

Ein Stuttgarter Unternehmen hat den Ehrgeiz, das komplexe Thema an nur zwei Seminarabenden in der Stuttgarter Innenstadt verständlich zu machen und hilfreiche Tipps für die aktuelle Situation - Stichwort: erträgliche Zinsen und leicht steigende Preise - zu geben.
Mercedes und Porsche im Vergleich: Absatzduell spitzt sich zu: Mercedes überholt Porsche im Luxussegment

Mercedes und Porsche im Vergleich Absatzduell spitzt sich zu: Mercedes überholt Porsche im Luxussegment

Für die starke Ausrichtung auf Luxusautos ist Mercedes heftig kritisiert worden. Doch das Luxussegment verkauft sich derzeit besser als alle Modelle von Porsche zusammen.
Von Klaus Köster
Konflikt um Grönland: Wird Dänemark übergangen?

Konflikt um Grönland Wird Dänemark übergangen?

Dänen und Grönländer reagieren verhalten auf die Gespräche zwischen Trump und der Nato. Sie setzen vor allem auf europäische Allianzen.
Von Jens Mattern
Die Ubisoft-Aktie stürzt nach einer Gewinnwarnung und umfassenden Umstrukturierungen ab. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe des Kursrutsches.

Börse Ubisoft-Aktie um über 35 % gefallen - Das war der Auslöser

Die Aktie des französischen Spieleentwicklers Ubisoft befindet sich im freien Fall. Nach der Ankündigung umfassender Umstrukturierungen und einer Gewinnwarnung reagierten die Märkte mit einem massiven Kursrutsch.
Von Matthias Kemter
Die Rheinmetall-Aktie fällt deutlich. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kursrückgang ausgelöst haben und wie die langfristigen Aussichten bewertet werden.

Börse Rheinmetall-Aktie seit Wochenbeginn um 6 % gefallen

Die Rheinmetall-Aktie steht aktuell unter Druck und verzeichnet deutliche Kursverluste. Doch was sind die Gründe für den Rückgang?
Von Matthias Kemter
Auto-Talk mit Ferdinand Dudenhöffer: Autoindustrie in der Krise – Wie sicher sind die Arbeitsplätze noch?

Auto-Talk mit Ferdinand Dudenhöffer Autoindustrie in der Krise – Wie sicher sind die Arbeitsplätze noch?

Viele Beschäftigte spüren den Wandel längst: Kostendruck, Umstrukturierungen, Unsicherheit. Unsere Redaktion lädt am 4. Februar zum digitalen Auto-Talk mit Professor Dudenhöffer ein.
Von Veronika Kanzler
Google-Maps-Rezensionen: Wie die Löschindustrie Google-Bewertungen frisiert

Google-Maps-Rezensionen Wie die Löschindustrie Google-Bewertungen frisiert

Löschdienstleister lassen massenhaft Google-Bewertungen verschwinden. Ein Stuttgarter Fall erlaubt erstmals Einblicke in deren Methoden.
Von Jan Georg Plavec
Samsung in Südkorea: Familie Lee und das große Samsung-Erbe

Samsung in Südkorea Familie Lee und das große Samsung-Erbe

Die Familie hinter dem südkoreanischen Multikonzern muss Aktien im Wert von Milliarden verkaufen, um nach dem Tod des Firmenchefs die Erbschaftssteuer zu zahlen.
Von Felix Lill
Weitere Artikel zu LBBW Exklusiv
 
 