Neulich ist wieder so ein Tag gewesen, an dem eine Flagge verschwunden ist. Vor zehn Jahren waren es noch rund zwei Dutzend farbenfrohe Banner, die im taiwanesischen Außenministerium gestanden haben. Die Treppe hoch zur Eingangshalle, gleich links. Nun sind es gerade noch zwölf. Es sind die Fahnen der Länder, die Taiwan anerkennen und mit denen die Insel diplomatische Beziehungen unterhält. Es sind nicht gerade die internationalen Hochkaräter. Tuvalu und St. Lucia zum Beispiel, oder Belize und Palau. Aber immerhin.

Fast genauso viele Fahnen, wie heute noch dort stehen, sind in den vergangenen Jahren in den Keller gebracht worden. Der große chinesische Nachbar sieht Taiwan als einen Teil seiner selbst an – und fordert Gefolgschaft von der Welt. Die oder wir, heißt es aus Peking. Wer Taiwan anerkennt, dem bleiben die Türen nach China verschlossen. Die wirtschaftliche Übermacht hat längst ihre Spuren hinterlassen. Die Zahl der Freunde nimmt merklich ab, zumindest die der offiziellen.

Noch vor nicht allzu langer Zeit hat die taiwanesische Regierung versucht dagegenzuhalten, indem die Zahlen auf den Schecks erhöht wurden, die man den Partnern hat zukommen lassen. Inzwischen müssen sie auch in Taipeh mit dem Geld haushalten. Der Militäretat des Inselstaats steigt massiv, die Vorbereitungen auf eine mögliche chinesische Invasion kosten viel Geld. Mit den äußeren Bedingungen hat sich auch die Tonalität verändert. Entscheidend sei doch nicht die Anzahl der Freunde, sondern die Tiefe der Partnerschaft, sagt Francois Wu.

Wu ist der stellvertretende Außenminister seines Landes und hat mehr als die Hälfte seines Lebens in Europa zugebracht, größtenteils in Frankreich. Daher sein französischer Vorname. In den letzten Tagen hat er Parlamentarier aus Deutschland, Frankreich und Neuseeland empfangen. Vier neuseeländische Abgeordnete sind daraufhin mit einer Einreisesperre für Peking belegt worden. „Sehen Sie“, sagt Francois Wu, und sein fröhliches Lächeln verschwindet für einen Moment, „so sind sie halt in Peking“.

Wobei – so ganz genau weiß niemand, wie sie wirklich sind, die in Peking, und das ist ein Problem. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping macht gar keinen Hehl daraus, dass er Taiwan haben möchte. Irgendwann, irgendwie. Aber auf was sich die Insel von der Größe Baden-Württembergs vorbereiten muss, was die rund 22 Millionen Bewohner erwartet, das kann eben niemand mit Sicherheit sagen.

Es ist Sonntagmittag, und über der Hauptstadt Taipeh geht ein Gewitter nieder, das mit Sintflut nur unzureichend beschrieben ist. Familie Chu verlässt gerade den Hörsaal der Universität, fünf Experten haben dort darüber geredet, wie es weiter gehen könnte in Taiwan. Es waren eher düstere Prognosen. Dass die Zuhörer immer wieder zusammenzucken, liegt aber weniger an den Vorhersagen als an den Donnerschlägen vor der Tür. Er habe da mal so einen Kurs mitgemacht, sagt Vater Chu. Einen Kurs, bei dem man lernte, sein Haus und seine Lieben zu verteidigen. Aber ob er das noch braucht? Da legt er die Stirn in Falten. „Nicht in den nächsten fünf Jahren“, sagt Vater Chu, und weiter könne man ohnehin nicht nach vorne blicken in diesen Tagen. Seine Frau und die Tochter nicken eifrig.

So wie Vater Chu geht es vielen Menschen in Taiwan. Kurse, die auf den Ernstfall vorbereiten sollen, haben Konjunktur. Da gibt es zum Beispiel die Taiwan Airsoft & Airgun Association, bei der man mit Übungsmunition lernt, wie scharf geschossen wird. Es gibt die Forward Alliance, gegründet nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, die unter anderem lehrt, wie man Desinformationskampagnen erkennen kann. Und es gibt natürlich die Kuma Academy, die wohl bekanntesten Zivilschutzorganisation Taiwans. Vater Chu hat hier gelernt, wie man Notfallrucksäcke vorbereitet. Die Taschen mit Kleidung, Wasser und Erste-Hilfe-Kits stehen daheim im Flur stets bereit, gleich neben den Regenschirmen.

Aber ob es wirklich zum bewaffneten Konflikt kommen wird, ob China versucht, die 180 Kilometer breite Taiwan-Straße zu überwinden, die die Insel vom Festland trennt, das weiß man eben nicht. Beim Institut für Wirtschaftsforschung ist sich Direktor Roy Chun jedenfalls sicher: militärisch wird es keinen Angriff geben. Der Forscher argumentiert mit Logik – und mit Wirtschaftszahlen. Ein militärisches Vorgehen wäre die teuerste Variante, sagt Roy Chun. Erfolgversprechender und für China günstiger sei eine Blockade der Insel oder der Versuch, ähnlich wie in Hongkong die taiwanesische Politik faktisch zu kapern.

Viele in Taiwan befürchten ein solches Szenario. Trotzdem sieht man immer häufiger die Hinweisschilder, die zum nächsten Luftschutzbunker weisen. Das war vor wenigen Jahren noch nicht so. „Wir müssen auf alles vorbereitet sein“, sagt Francois Wu, setzt sein breitestes Lächeln auf und strahlt hinter seinen Brillengläsern: „Und wir sind auf alles vorbereitet“.

Taipeh ist im Frühsommer heiß, schwül und vor allem nass. Die Klimaanlagen laufen auf Hochtouren, auch in den 7-Eleven-Läden, von denen es auf Taiwan mehr als 7300 gibt. Das sind etwa dreimal so viele Geschäfte wie Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland und Edeka in Baden-Württemberg zusammen aufzubieten haben. Die Kette ist eine Institution in Südostasien. Frühaufsteher werden hier mit Kaffee und Keksen versorgt, Nachtschwärmer mit Hotdogs und Wodka. Praktisch alles, was es zum Überleben braucht, gibt es in den oft nur wenige Quadratmeter großen Läden. Und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Kein Wunder, dass die Regierung Pläne erwogen hat, diese Geschäfte in die Notfallversorgung einzubeziehen, wenn es denn zum Notfall kommen sollte. Die Pläne wurden zwar halbherzig dementiert, diskutiert werden sie trotzdem.

7-Eleven-Geschäfte sind aus asien nicht wegzudenken. Foto: RICHARD A. BROOKS/AFP

Mike hat an diesem Samstag die Frühschicht in einem dieser Läden. Gerade sind ein paar schwer identifizierbare Süßigkeiten über den Tresen gegangen, ein paar Kaugummis und eine Tube Zahnpasta. Ob er für seinen Arbeitgeber Zahnpasta verkaufe oder für die Regierung Wasser bereitstelle, das sei ihm egal, sagt Mike. Daran, dass es so weit kommt, glaube er ohnehin nicht. Mike jobbt hier nur, um sich das Studium zu finanzieren, seine Zukunft sieht er in der Halbleiterindustrie. Und in der sieht er auch den besten Schutz für die Insel. „Niemand kann ein Interesse daran haben, die ganze Welt in die Steinzeit zurück zu bomben“, sagt Mike.

Die Chip-Industrie als Schutzschild

Mit dieser Ansicht ist der Student nicht allein. Taiwan versorgt die Welt mit dem, wonach sie inzwischen mindestens ebenso giert wie nach Öl und Gas – mit Chips. 60 Prozent der weltweiten Produktion kommen von der Insel, bei den Hochleistungschips, ohne die auch die künstliche Intelligenz ziemlich dumm aus der Wäsche schaut, sind es an die 100 Prozent. Es sei nicht der Sinn der Halbleiterindustrie, einen Schutzschild über Taiwan zu halten, sagt Terry Tsao, der Chef des Branchenverbandes Semi. Praktisch könne das allerdings schon so sein. Es folgt der schnelle Zusatz: „Die Chip-Industrie kann Taiwan nicht alleine beschützen, das müssen andere machen“.

Dafür ist Taiwans Militär zuständig, das Gewehr bei Fuß steht – auch wenn die mit US-Hilfe hochgerüstete Armee auf die letzte Tranche an Waffen warten muss. Der unberechenbare US-Präsident hält derzeit Material im Wert von zwölf Milliarden Euro zurück. Die USA sind der mit Abstand größte Lieferant für Taiwans Militär.

Donald Trumps Zögern hat internationale hohe Wellen geschlagen. Weit weniger bekannt ist, dass in Taiwan selbst eine innenpolitische Schlacht darüber entbrannt ist, wie viele Milliarden für welche Art von Verteidigung ausgegeben werden soll. Taiwan ist eine lebendige Demokratie mit einer großen Streitkultur – und nach Ansicht von Militärexperten mit viel zu wenigen Drohnen. Das Problem ist erkannt. „Wir arbeiten daran“, sagt der stellvertretende Außenminister Francois Wu. „Und wir hoffen, dass der Tag nie kommt, an dem wir das alles brauchen werden“.