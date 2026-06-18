Die Menschen auf der Insel im Schatten des mächtigen Chinas leben zwischen Hoffen und Bangen. Das Warten auf das Ungewisse ist die tägliche Realität.
Neulich ist wieder so ein Tag gewesen, an dem eine Flagge verschwunden ist. Vor zehn Jahren waren es noch rund zwei Dutzend farbenfrohe Banner, die im taiwanesischen Außenministerium gestanden haben. Die Treppe hoch zur Eingangshalle, gleich links. Nun sind es gerade noch zwölf. Es sind die Fahnen der Länder, die Taiwan anerkennen und mit denen die Insel diplomatische Beziehungen unterhält. Es sind nicht gerade die internationalen Hochkaräter. Tuvalu und St. Lucia zum Beispiel, oder Belize und Palau. Aber immerhin.