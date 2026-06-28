Taiwan: Das Epizentrum der KI-Revolution

Jensen Huang begegnet man in Taiwan an jeder Straßenecke, zumindest, wenn man einen der vielen Nachtmärkte besucht. Es ist ein wenig wie in der Geschichte vom Hasen und vom Igel. Egal wohin man kommt, der Nvidia-Chef war schon hier. Unabhängig davon, ob Nudeln mit Rindfleisch verkauft werden, oder Teigtäschchen mit Füllung, das Foto von Jensen Huang, wie er neben den dampfenden Woks und Töpfen steht, ist schon da. Schweinefüße oder Tofu-Schnitten, Jensen Huang lächelt einem entgegen. Der Chef des derzeit teuersten Unternehmens der Welt liebt Nachtmärkte. Und er glaubt an Taiwan.

Fast zwei Wochen lang hatte Huang zu Beginn des Monats seine Geburtsstätte besucht, auf Schritt und Tritt umringt von Menschenmassen und Medien. Der Mann, der Nvidia von einem Grafikkarten-Nischenhersteller zum weltgrößten Anbieter für KI-Chips umgebaut hat, genießt Kultstatus auf der Insel, nicht nur auf Nachtmärkten. Und er hat während seines Besuches einen Satz gesagt, den man in Taiwan mit sehr viel Stolz vernommen hat: Die Insel sei das „Epizentrum der KI-Revolution“.

Chips für die ganze Welt

Huang, der als Kind im Alter von neun Jahren mit seinen Eltern in die USA ausgewandert ist, liefert nicht nur große Worte, sondern auch große Taten. 150 Milliarden US-Dollar will Nvidia künftig in Taiwan investieren, pro Jahr. Denn Nvidia designt zwar Chips, aber es produziert sie nicht. Das machen Firmen auf Taiwan, und zwar für die ganze Welt.

Jensen Huang wird auf einem Nachtmarkt von Reportern umlagert. Foto: STR/AFP

Google hat ein faktisches Monopol auf dem Markt der Suchmaschinen, bei Messenger-Diensten führt zumindest in Europa kaum ein Weg an WhatsApp vorbei. Wer Chips benötigt, sei es für Autos, Handys, Röntgengeräte oder eben die KI, der kommt zwangsläufig in Kontakt mit TSMC. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist der mit gewaltigem Abstand größte Auftragsfertiger für Halbleiter – und eine taiwanesische Erfolgsgeschichte. Rund 70 Prozent der weltweiten Produktion kommen aus den Hallen dieses Unternehmens. Bei den Hochleistungschips, ohne die auch die künstliche Intelligenz keine schlauen Antworten geben kann, liegt der Anteil bei mehr als 90 Prozent. Ohne Taiwans Chipgiganten würde die Welt ziemlich dumm aus der Wäsche schauen. Um ganz nahe dran zu sein am taiwanesischen Erfolg, baut Jensen Huang dort sein Asiatisches Hauptquartier.

Taiwans Chipindustrie ist eine Erfolgsgeschichte, von der die halbe Insel profitiert. Kein Industrieland hat derzeit ein höheres Wirtschaftswachstum als Taiwan. 9,6 Prozent waren es im vergangenen Jahr, im ersten Quartal dieses Jahres hat das Wachstum noch einmal zugelegt. 14 Prozent sind es da gewesen. Rund zwei Millionen Taiwanesen haben Aktien von TSMC, das sind rund zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. In Deutschland hat die Telekom 1996 den Begriff der Volksaktie geprägt, in Taiwan ist das Papier von TSMC dazu geworden. Kinder wie Senioren profitieren gleichermaßen von deren Entwicklung. Wer beim Börsengang in New York 1997 den Betrag von 100 000 Dollar investiert hätte, wäre heute Millionär.

Terry Tsao vom Branchenverband Semi freut sich über diesen Erfolg, mahnt aber gleichzeitig zur Vorsicht. Zu viel Macht schaffe auch Gefahren und Abhängigkeiten. Während die Welt bis jetzt noch kein Mittel gegen die Abhängigkeit der taiwanesischen Ingenieurskunst gefunden hat, versucht TSMC kräftig zu diversifizieren. 100 Milliarden Dollar werden in Fabriken investiert, die künftig in den USA produzieren – und immerhin 3,5 Milliarden Euro in eine Fabrik bei Dresden. Dort sollen von Ende des nächsten Jahres an vor allem die Chips produziert werden, die von der deutschen und europäischen Autoindustrie benötigt werden. Dass der große Nachbar China derzeit alles daran setzt, in der Chipproduktion ebenso erfolgreich zu werden wie Taiwan, das wissen sie auf der Insel. „Wir dürfen China nicht unterschätzen“, sagt Roy Chun Lee, der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung in Taipeh.

Wegen internationaler Sanktionen gegen China werde es zwar noch etwas brauchen, aber China werde kommen, so seine Vermutung. Und seine Hoffnung schickt er gleich hinterher: „Dort müssen sie alles alleine machen, wir aber arbeiten mit der ganzen Welt zusammen.“

Ein Schutzschild aus Silikon

Ähnlich wie sich um die deutschen Autogiganten wie Mercedes, VW und Porsche ein Netzwerk an Zulieferern etabliert hat, ist es auch auf Taiwan. Um das TSMC-Universum Kreisen mehrere Satelliten, und der Staat ist ebenfalls Nutznießer. Rund 25 Prozent der Unternehmenssteuereinnahmen auf der Insel stammen von dieser einen Firma. Da auch China für seine Smartphones, Computer und sogar Militärsysteme Halbleiter nutzt, die von TSMC entworfen und gefertigt werden, hat sich das Wort des Silicon-Shields etabliert, des Schutzschildes aus Silikon. Bei einem Angriff würden die Fabriken in Taiwan stillgelegt, in der Folge davon stünden auch die Fabriken in China still, so die Kalkulation. Also besser kein Angriff.

Bisweilen laufen die Maschinen freilich noch auf Hochtouren. Damit sich dies auch nicht ändert, stehen zwischen all den High-Tech-Geräten immer wieder grüne Tüten „Kuai Kuai“, ein Snack, der aus Kokosnuss und Mais besteht. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie „sei brav“ . Es ist ein allgegenwärtiger Aberglaube auf der Insel, dass diese Tüten die Maschinen vor Fehlern und Abstürzen bewahren. Wichtig ist allerdings, dass die Packung grün, das Verfallsdatum nicht abgelaufen ist – und dass der Inhalt nie gegessen wird. Sonst stehen die Zeichen ganz schnell auf Rot.