Taiwan Das Epizentrum der KI-Revolution
Fast 100 Prozent der Computer-Chips für die KI kommen aus Taiwan. Auf der Insel profitieren Kinder und Alte davon. Es drohen aber auch Gefahren.
Fast 100 Prozent der Computer-Chips für die KI kommen aus Taiwan. Auf der Insel profitieren Kinder und Alte davon. Es drohen aber auch Gefahren.
Jensen Huang begegnet man in Taiwan an jeder Straßenecke, zumindest, wenn man einen der vielen Nachtmärkte besucht. Es ist ein wenig wie in der Geschichte vom Hasen und vom Igel. Egal wohin man kommt, der Nvidia-Chef war schon hier. Unabhängig davon, ob Nudeln mit Rindfleisch verkauft werden, oder Teigtäschchen mit Füllung, das Foto von Jensen Huang, wie er neben den dampfenden Woks und Töpfen steht, ist schon da. Schweinefüße oder Tofu-Schnitten, Jensen Huang lächelt einem entgegen. Der Chef des derzeit teuersten Unternehmens der Welt liebt Nachtmärkte. Und er glaubt an Taiwan.
Eine Gruppe von Experten hat das Grundsatzprogramm der AfD, ihre Wahlprogramme und die Parlamentsanträge analysiert. Auch Äußerungen von Funktionären wurden für das umfangreiche Gutachten ausgewertet. Kommt jetzt ein AFD-Verbotsantrag? Doch die Verfassungsorgane, die ein solches Verbot beantragen könnten, zögern. Was sind die Gründe?
Die AfD zieht mit aggressiver Polemik gegen andere Parteien zu Felde. So ist „Kartellparteien“ zu einer zentralen politischen Metapher avanciert. Was ursprünglich ein Fachbegriff in der Politikwissenschaft war, wird heute als populistisches Schlagwort missbraucht. Eine Spurensuche.