 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Panorama

  4. Essen mit Alpakas am Tisch

Taiwan Essen mit Alpakas am Tisch

Taiwan: Essen mit Alpakas am Tisch
1
Xiaoxiao schaut über den Tresen in die Küche: Was kommt wohl als nächstes heraus? Foto: Christian Gottschalk

In Taipeh gibt es ein Restaurant in dem zwei Alpakas zwischen den Tischen umher spazieren - und schon mal die Nase in den Salat der Gäste stecken.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Wirklich weit ist es nicht, vom Stadtzentrum in Taipeh bis in dieses schmucke Restaurant, es sind keine 20 Kilometer. Aber die können lange dauern. Weit mehr als eine Stunde im Feierabendverkehr, und auch von außerhalb braucht man Zeit. Die Straße schlängelt sich den Berg hinauf, dorthin, wo es schon ein wenig kühler ist als in den Großstadtschluchten der taiwanesischen Hauptstadt. Am Fuße des Yangminshan-Nationalparks haben sich in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die angehörigen des US-Militärs niedergelassen, die Holzhäuser mit den großen Veranden sehen aus, als seien sie einem Hollywood-Film jener Zeit entsprungen. Überall ist es grün – eine Wohltat für die Augen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Taiwan: Alltag im Zeichen ständiger Bedrohung

Taiwan Alltag im Zeichen ständiger Bedrohung

Die Menschen auf der Insel im Schatten des mächtigen Chinas leben zwischen Hoffen und Bangen. Das Warten auf das Ungewisse ist die tägliche Realität.

Mehrere dieser Holzhäuser beheimaten heute Restaurants, vor allen an Wochenenden gehen viele Menschen dort gerne hin. Zu David und Alpaka kommen Einheimische und Touristen gleichermaßen gern. Wegen des Essens, des Ambiente, vor allem aber wegen der beiden Superstars. Xiaomai und Xiaoxiao sind, der Name des Restaurants ist Programm, zwei Alpakas. Neugierig bewegen sie sich zwischen den Tischen der Gäste hin und her, inspizieren, was die Kellner da gerade auf den Tisch gestellt haben, und stecken neugierig schon einmal ihre Nase in den Salat. Dann kommt aber auch meist schon schnell einer der Angestellten herbeigeeilt, um zu erklären, dass die Alpakas gerne fotografiert, gefilmt und gestreichelt, aber bitte doch nicht gefüttert werden sollen. Meistens klappe das auch, sagt Xiao Lin.

Alpaka-Restaurant in Taipeh: Xiaoxiao inspiziert die Lage. Foto: Christian Gottschalk

Xiao Lin arbeitet in dem Restaurant, fast schon so lange wie es existiert. Das sind jetzt mehr als fünf Jahre. Chang Yi, sein Boss, ist heute nicht vor Ort, auch nicht dessen Sohn David, der Namensgeber. Auf der Karte stehen gebratener Reis mit Shrimps oder Schweinebauch taiwanesischer Art, doch die meisten Leute kämen schon wegen den Alpakas, sagt Xiao Lin. Vor allem Kinder könnten nicht genug von ihnen bekommen.

Xiaomei, das Männchen, ist heute sieben Jahre alt, Xiaoxiao, das Weibchen, ein Jahr jünger. Die beiden verstehen sich prächtig, manchmal sogar so gut, dass sie vor allen Gästen im Lokal miteinander den Versuch unternehmen, Nachwuchs zu produzieren. Xiao Lin kichert ein wenig wenn er das erzählt, und hält sich die Hand vor seinen Mundschutz. Bisher sei es beim Versuch geblieben, die beiden sind noch immer ein Duo.

Unsere Empfehlung für Sie

60 Jahre Guide Michelin: Sind die Sterne noch zeitgemäß?

60 Jahre Guide Michelin Sind die Sterne noch zeitgemäß?

Der Guide Michelin vergibt neue Sterne und muss auch mit der Zeit gehen. Warum wurden die grünen Sterne abgeschafft? Und was muss sich hierzulande ändern? Ein Kommentar.

Würde in Taiwan die EU-Verordnung 852/2004 gelten – es wäre nix mit Tieren im Lokal. Lebensmittel müssen hierzulande vor Kontaminationen geschützt werden, Tiere im Gastraum oder in der Küche verstoßen massiv gegen diese Regel. In Taiwan sieht man das offenbar gelassener. Wären die Tiere einheimisch und geschützt, dann ginge das auf gar keinen Fall, sagt der Mitarbeiter. Xiaomai und Xiaoxiao seien aber aus Peru importiert und seit kleinauf an Menschen gewohnt. Alles kein Problem, alles ganz entspannt. Auch wenn Xiaomai und Xiaoxiao mal wieder ihren Dickkopf durchsetzen wollten, und den Gästen den Weg zu ihrem Tisch versperrten – kein Problem, sagt der Mitarbeiter. Das mache den Charme des Restaurants eigentlich doch erst aus.

Xiaomai und Xiaoxiao gehen meistens gemeinsam aufs Klo

Sehr von Vorteil ist eine Eigenschaft, die Alpakas auch in freier Wildbahn haben und die nicht erst trainiert werden muss: sowohl ihr großes als auch ihr kleines Geschäft verrichten die Tiere immer an der gleichen Stelle im Revier. Xiaomai und Xiaoxiao haben sich dafür genau den Platz ausgesucht, an dem auch die Gäste abbiegen müssen, um zu dem Ort zu gelangen, an dem sie selbst diese Art von Bedürfnis befriedigen können. Für die Angestellten heißt es daher immer auf der Hut zu sein, schnell die Schaufel oder den Feudel zu greifen, wenn die Tiere in dieser Gegend verschwinden. Noch ein Vorteil: Alpakas sind Herdentiere, Xiaomai und Xiaoxiao gehen meistens gemeinsam aufs Klo, bis zu sechs mal am Tag.

Weitere Themen

Straße von Hormus wieder gesperrt

Iranische Schüsse? Straße von Hormus wieder gesperrt

Iran hat die Straße von Hormus erneut für geschlossen erklärt. Die Revolutionsgarden drohen Schiffen und verlangen umfangreiche Daten von Reedereien.
Von Michael Maier
Taiwan: Essen mit Alpakas am Tisch

Taiwan Essen mit Alpakas am Tisch

In Taipeh gibt es ein Restaurant in dem zwei Alpakas zwischen den Tischen umher spazieren - und schon mal die Nase in den Salat der Gäste stecken.
Von Christian Gottschalk
Prinz William küsst das Model Claudia Schiffer im Jahr 2002, nachdem er als Mitglied der siegreichen Polo-Mannschaft bei einem Wohltätigkeits-Polo-Turnier im Ashe Park in Hampshire den Porcelanosa-Pokal entgegengenommen hatte.

Prinz William wird 44 Ein Leben im Blick der Öffentlichkeit

Prinz William feiert am Sonntag, 21. Juni, seinen 44. Geburtstag. Der älteste Sohn von König Charles III. und Prinzessin Diana steht seit seiner Geburt im Fokus der Öffentlichkeit – erst als Kind an der Seite seiner Mutter, später als junger Mann nach ihrem Tod und heute als Prince of Wales und direkter Thronfolger.
Von Katrin Jokic
Am 19. Juni 2026 ist das Königspaar seit 50 Jahren verheiratet. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Königin als Gattin des Königs werden neue Fotos veröffentlicht, die im Schlosspark von Drottningholm aufgenommen wurden. Auf den Fotos trägt die Königin ihre Öland-Tracht.

Seit 50 Jahren Königin So feiern die Schweden ihre Silvia

Königin Silvia von Schweden feiert am 19. Juni ein ganz besonderes Jubiläum: Seit genau 50 Jahren ist sie Königin von Schweden. Anlässlich des Jahrestages hat das schwedische Königshaus neue Porträtfotos der 81-Jährigen veröffentlicht.
Von Katrin Jokic
Schullandheim in Niedersachsen: Elfjähriger Schüler stirbt auf Klassenfahrt

Schullandheim in Niedersachsen Elfjähriger Schüler stirbt auf Klassenfahrt

In einem Schullandheim klagt ein Junge plötzlich über Atemnot und verliert das Bewusstsein. Trotz aller Rettungsversuche kann dem Schüler nicht geholfen werden.
Venedig: Eintrittsgeld in die Lagunenstadt: An Spitzentagen sogar 50 Euro?

Venedig Eintrittsgeld in die Lagunenstadt: An Spitzentagen sogar 50 Euro?

Venedigs neuer Bürgermeister bringt eine deutliche Erhöhung der Eintrittsgebühr für Tagesbesucher ins Spiel - auf bis zu 50 Euro. In der Lagunenstadt sorgt der Vorstoß für Wirbel.
In diesem Container wurden mehrere hundert Kilo Meth gefunden.

Drogenfund in Australien Schauspielerin soll 320 kg Meth geschmuggelt haben

Eine britische Schauspielerin ist in Australien wegen eines mutmaßlichen Drogenschmuggels in großem Stil angeklagt worden. Der Frau wird vorgeworfen, 320 Kilogramm Methamphetamin nach Australien einzuführen.
Von Katrin Jokic
Hitze in Deutschland: DWD rechnet mit bis zu 40 °C

Hitzewelle rollt über Deutschland DWD rechnet mit bis zu 40 °C

Deutschland steht vor mehreren Tagen mit teils extremer Hitze. Sogar die 40-Grad-Marke kann geknackt werden.
Von Lukas Böhl
Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das Nachtcafé.

Nachtcafé am 19.06.2026 Liebe – vom Finden und vom Bleiben

Im „Nachtcafé“ geht es diesmal um die Liebe: um den Zauber des Anfangs, um Krisen, Geheimnisse und die Frage, wie Beziehungen Bestand haben können. Die Gäste erzählen von ungewöhnlichen Wegen, schweren Prüfungen und sehr persönlichen Erfahrungen.
Von Katrin Jokic
Wer hat das hässlichste Deutschland-Trikot? (Edeka, Check24 & Co.)

Edeka, Check24 & Co. Wer hat das hässlichste Deutschland-Trikot?

Edeka verschenkt ein DFB-Fanshirt ab 50 Euro Einkaufswert, erntet für das Design aber Spott im Netz. Check24 kontert mit Gratis-Trikots inklusive Datenschutz-Falle.
Von Michael Maier
Weitere Artikel zu Alpaka Taipeh Restaurant Taiwan
 
 