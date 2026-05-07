Die U17 des VfB Stuttgart kämpft am Samstag um den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Mit einem Sieg würde das Team erstmals seit 2022 um den Titel spielen.
07.05.2026 - 08:00 Uhr
Für die U-17-Junioren des VfB Stuttgart steht an diesem Samstag (11 Uhr) das Halbfinale der Bundesliga auf dem Programm. Auf heimischem Platz empfängt die Mannschaft von Trainer Daniel Jungwirth den FC Augsburg. Mit einem Sieg könnte sich der VfB-Nachwuchs für das Finale qualifizieren, in dem am 17. Mai der Sieger der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und der TSG Hoffenheim der Gegner wäre.