Sie starten in unterschiedlichen Disziplinen und haben doch viel gemeinsam: Alle drei sind jung, schnell, erfolgreich – und sie leben in Stuttgart zusammen in einer flotten Wohngemeinschaft. Und noch eine weitere Verbindung gibt es: Siebenkämpferin Sandrina Sprengel (22), Hürdensprinterin Rosina Schneider (21) und Weitspringerin Laura Raquel Müller (22) haben viel zu erzählen. Über ihren Sport, ihre Ziele, ihren Traum von den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, ihre beruflichen Perspektiven. Dafür gibt es keinen besseren Termin als den 13. Juli!

An diesem Tag steigt die achte Auflage unseres Sporttalks „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah erleben“. Kurz vor der deutschen Meisterschaft und einen Monat vor Beginn der Europameisterschaft werden die drei Leichtathletinnen zu Gast sein, die schon jetzt einen Titel sicher haben: Sie sind Stuttgarts schnellste WG.

Anmeldung ab sofort möglich

Los geht’s am Montag, 13. Juli, um 19 Uhr – wie immer im Café „Gottlieb“ in Bad Cannstatt (König-Karl-Straße 35, direkt an der U-Bahn-Haltestelle Daimlerplatz). Und Sie können live dabei sein. Anmeldungen zu der Veranstaltung sind unter folgendem Link möglich: zeitung-erleben.de/sporttalk (ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich, die Plätze sind begrenzt). Das Gespräch führt Dirk Preiß, Managing Editor Sport der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten.

Sandrina Sprengel ist die Vielseitigste unter den drei Leichtathletinnen aus der Stuttgarter WG. Die Siebenkämpferin aus Balingen, die seit sieben Jahren in Stuttgart lebt und trainiert und seit dieser Saison für den VfB startet, wurde vor drei Jahren U-20 -Europameisterin und holte anschließend die DM-Titel 2024 und 2025. Anschließend gelang ihr sie bei der WM in Tokio der Sprung in die Weltspitze: Sandrina Sprengel schaffte in drei der sieben Disziplinen neue Bestleistungen, sammelte so viele Punkte wie nie zuvor (6434) und wurde am Ende überragende Fünfte. Seither haben die Experten keine Zweifel daran, dass ihr die Zukunft gehört. Umso bemerkenswerter sind ihre Erfolge, weil Stuttgarts Sportlerin des Jahres 2025 nebenher ein duales Studium bei der Polizei absolviert und dabei auch im Schichtdienst eingesetzt wird.

Siebenkämpferin Sandrina Sprengel ist eine starke Weitspringerin. Foto: IMAGO/GEPA pictures

Rosina Schneider stammt aus Empfingen, auch sie lebt und trainiert schon seit fünf Jahren in Stuttgart. Wie Sandrina Sprengel wurde auch die Hürdenspezialistin 2023 in Jerusalem U-20-Europameisterin – sie holte allerdings Doppel-Gold über 100 Meter Hürden und mit der deutschen Sprintstaffel. Am Ende der Saison wurde sie als Jugend-Leichtathletin des Jahres ausgezeichnet. Danach ging es rasant weiter.

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Rosina Schneider gewann 2024 bei der Hallen-DM Gold über 60 Meter Hürden und bei der Freiluft-DM Bronze über 100 Meter Hürden. In dieser Saison knackte sie nicht nur die EM-Norm, sondern lief zuletzt beim Meeting in Dessau auch noch eine neue persönliche Bestzeit (12,77 Sekunden). Keine deutsche Hürdensprinterin war 2026 schneller.

Ist bisher die schnellste deutsche Hürdensprinterin im Jahr 2026: Rosina Schneider (Mi.) Foto: IMAGO/GEPA pictures

Laura Raquel Müller gehört zu den großen deutschen Weitsprung-Hoffnungen. Die Athletin aus Öhringen, die seit vier Jahren in Stuttgart wohnt und trainiert, erlebte 2024 eine ganz besondere Saison. Erst sprang sie beim Hallen-Meeting in Dortmund mit 6,81 Metern eine neue persönliche Bestweite, dann wurde sie für die EM in Rom und später auch für die Olympischen Spiele in Paris nominiert. Bei den beiden Großereignissen verpasste sie zwar mit 6,43 und 6,40 Metern die Qualifikation fürs Finale, trotzdem machte schon alleine die Teilnahme Lust auf mehr: Der Ehrgeiz von Laura Raquel Müller ist jedenfalls weiterhin groß.

Beim Weitsprung kommt es auch auf die Landung an: Laura Raquel Müller. Foto: IMAGO/Beautiful Sports International

Zuletzt waren Tischtennis-Star Annett Kaufmann und Olympia-Ringer Jello Krahmer zu Gast bei unserer Talkreihe „Gespräche im Gottlieb“, die wir ins Leben gerufen haben, um die Vielfalt und die Erfolge des Stuttgarter Sports außerhalb des Fußballs in den Fokus zu rücken. Ebenfalls schon dabei gewesen sind Olympiasiegerin Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) und Paralympicssieger Maurice Schmidt (Rollstuhlfechten), Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer und die erfolgreiche VfB-Kugelstoßerin Alina Kenzel, Zuspielerin Pia Kästner und Trainer Konstantin Bitter vom Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, der Profiboxer Simon Zachenhuber mit seinem Trainer Conny Mittermeier, Ex-Nationalspieler Kai Häfner und sein Coach Misha Kaufmann vom Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart sowie Para-Leichtathlet Niko Kappel (Weltmeister im Kugelstoßen) und Superturner Timo Eder.