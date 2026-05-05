Die Hoffnung auf fallende Preise an den Zapfsäulen wird in Stuttgart weiter enttäuscht. Eine aktuelle Auswertung zeigt: Die Preise für E10 und Diesel kleben an der Zwei-Euro-Marke.
05.05.2026 - 16:08 Uhr
Wer am Dienstag, 5. Mai 2026, in der Landeshauptstadt tanken muss, sucht die versprochene Erleichterung durch die Spritpreisbremse meist vergebens. Im Vergleich zum Vortag sind die Durchschnittspreise sogar leicht angestiegen. Von einer Entspannung kann keine Rede sein – das Tanken bleibt ein Luxusgut, das das Haushaltsbudget vieler Stuttgarter massiv belastet.