In wenigen Tagen läuft der Tankrabatt aus. Wird es einen Ersatz geben und droht ein Preissprung? Wir haben beim Bundeswirtschaftsministerium nachgefragt.
Seit dem 01. Mai sorgt die Energiesteuersenkung dafür, dass Diesel und Benzin an den Tankstellen günstiger sind. Der Konflikt zwischen den USA und Iran hatte wegen der Blockade der Straße von Hormus die weltweiten Öl-Preise stark steigen lassen. Dies machte sich auch an den Tankstellen bemerkbar. Nun scheinen sich die Parteien einem Frieden zu nähern. Also ein vermeintlich positives Signal für die Spritpreise.