Seit dem 01. Mai sorgt die Energiesteuersenkung dafür, dass Diesel und Benzin an den Tankstellen günstiger sind. Der Konflikt zwischen den USA und Iran hatte wegen der Blockade der Straße von Hormus die weltweiten Öl-Preise stark steigen lassen. Dies machte sich auch an den Tankstellen bemerkbar. Nun scheinen sich die Parteien einem Frieden zu nähern. Also ein vermeintlich positives Signal für die Spritpreise.

Wie geht es nach dem Tankrabatt weiter? Genau diese Frage haben wir an das Bundeswirtschaftsministerium gestellt. Insbesondere, ob es eine weitere Maßnahme zur Senkung der Spritpreise geben werde. Aus dem Ministerium hieß es dazu, weitere Preisanstiege seien angesichts geopolitischer Risiken nicht ausgeschlossen, zeichneten sich trotz der weiterhin fragilen Lage am Persischen Golf derzeit nicht ab. Aktuell bestehe daher kein Anlass für weitere Sofortmaßnahmen. Konkret heißt das, der Tankrabatt läuft ohne Alternative aus.

Was passiert dann mit den Spritpreisen?

Auch das wollten wir vom Ministerium wissen. Dazu teilte man uns mit, wie sich die Kraftstoffpreise nun im Detail entwickelten, hinge von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich reagierten die Märkte zunächst positiv auf die Information über einen Rahmenvertrag zur Lösung des Konflikts im Nahen Osten. Die Preise für Rohöl und die Preise an deutschen Tankstellen sanken bereits seit der zweiten Maihälfte. Die weitere Entwicklung der Verbraucherpreise hänge jedoch von der Lage auf den Weltmärkten und von den Erwartungen der Marktteilnehmer ab. Wenn sich die Handelswege nun öffnen, könne grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass sich die Handels- und Produktionskapazitäten mit der Zeit wieder normalisieren. Entscheidend sei nun, dass eine tragfähige und dauerhafte Lösung des Konflikts gefunden werde und erneute Eskalationen vermieden würden. Bis zu einer weitgehenden Normalisierung der Handels- und Produktionskapazitäten in der Region dürfte es allerdings angesichts der Zerstörung der dortigen Produktionsanlagen und Rückstau durch Lieferengpässe noch einige Zeit dauern. Entsprechend dürften die Energie- und Rohstoffpreise noch längere Zeit über dem Niveau von vor dem Konflikt liegen und sich schrittweise normalisieren.

Was heißt das nun?

Der ADAC rechnet damit, dass die Spritpreise ab dem 01. Juli wieder rasch um die 17 Cent ansteigen werden. Ausgehend von den aktuellen Durchschnittspreisen läge der Diesel dann knapp unter 2 Euro pro Liter und Benzin E5 bei circa 2,07 pro Liter. Gleichzeitig weist der Automobilclub darauf hin, dass Potenzial für niedrigere Preise besteht. Nichtsdestotrotz kann sich das Volltanken Ende Juni noch einmal lohnen. Wie es dann weitergeht, wird sich zeigen müssen.