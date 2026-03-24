Nein, es sah nicht danach aus, doch Tante Filda hat die Kurve gekriegt. Vor etwa neun Monaten hat der Unverpacktladen aus Bernhausen Alarm geschlagen. 2024 hatte Tante Filda mit einem Minus im niedrigen fünfstelligen Bereich abgeschlossen. Zu wenig Umsatz und gestiegene Betriebskosten hatten den genossenschaftlich organisierte Unverpacktladen in eine „sehr kritische Lage“ gebracht, wie es seinerzeit hieß. Sollte man nicht neue Einnahmequellen erschließen und die Kundenbasis deutlich erweitern, müsse man wohl Ende des Jahres die Reißleine ziehen – und zumachen.