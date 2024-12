Im Theater Rampe ist das Tanztheater „Waves” aufgeführt worden: Für das Ensemble von Backsteinhaus Produktion erforschte die bildende Künstlerin Natascha Moschini die Angst vor der Krise.

Petra Mostbacher-Dix 16.12.2024 - 10:13 Uhr

Prima Stuhlkreis, auf dem das Publikum da Platz nimmt! Wäre er ein ganzer Kreis. An einer Stelle scheint das Rund gesprengt – wild liegende Sitze, sich wölbender Tanzboden, dunkel glitzernde Wasserlachen. Tsunami, Erdrutsch, doch Rohrbruch? Klar ist nur, drei Personen in knallgrünen Handschuhen versuchen Ordnung ins Chaos zu wischen. Heinrich Horwitz, Isabelle von Gatterburg und Felipe Amaya Gonzalez kreisen Pfützen ein, lassen Handtücher aufsaugen, pausieren, unterhalten sich auf Englisch. Über eine Vorführung, die wohl ein Jahrhundert lang gedauert habe, die Performenden hätten nicht mehr gewusst, dass sie performten. „Sie versuchten herauszufinden, was Angst bedeutet, indem sie ein Loch gruben und eine Mauer bauten“, so Horwitz, so schön stoisch Thema und Tun setzend.