Tapinoma magnum in Stuttgart: Invasive Ameisen bei Bauhaus entdeckt – Stadt rechnet mit Ausbreitung

Die invasive Drüsenameise Tapinoma magnum hat Stuttgart erreicht. Auf dem Parkplatz des Bauhaus-Fachcentrums in Untertürkheim wurde die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammende Art nachgewiesen. Das Unternehmen bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion den Befall und teilte mit, dass Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Die Stadt Stuttgart rechnet damit, dass sich die Art weiter ausbreiten wird – rechtliche Handhaben gibt es kaum.

„Bauhaus ist über das Vorkommen der Drüsenameise (Tapinoma magnum) im Umfeld des Bauhaus-Fachcentrums Stuttgart-Untertürkheim informiert“, heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand handele es sich um einen lokal begrenzten Befall, der sich primär auf den Parkplatz und den Grünstreifen eingrenze. „Die Niederlassung selbst und vor allem der Stadtgarten sowie die dortige Verkaufs- und Pflanzware sind vom Befall, soweit uns bekannt ist, nicht betroffen“, so das Unternehmen.

Drei Ameisenvölker auf dem Parkplatz

Laut der Einschätzung eines Experten handele es sich um bis zu drei Völker an Ameisen, die sich im Umfeld des Parkplatzes aufhalten. Zwei Völker davon seien als heimisch und unter Schutz gestellt eingestuft, was die Bekämpfung erschwere. Bauhaus stehe im Austausch mit Fachleuten und setze auf eine fachgerechte Bekämpfung sowie ein Monitoring der betroffenen Bereiche.

Die Ameisen sind komplett schwarz gefärbt, zwischen zwei und fünf Millimeter groß und treten in vielen verschiedenen Größen gemeinsam auf. Foto: dpa

Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Einschleppen von invasiven Ameisen über Pflanzen oder Erde nur ein möglicher Eintragsweg unter vielen sei. Auch Urlaubsreisen oder Handelsströme aus Südeuropa, etwa Obst- und Gemüselieferungen, kämen in Betracht. Gleichwohl nehme man die Situation zum Anlass, die Vorgänge vor Ort und im Bedarfsfall auch bundesweit nochmals kritisch zu prüfen.

Stadt: „Nur eine Frage der Zeit“

Der Stadt Stuttgart war der konkrete Fall in Untertürkheim nicht bekannt. Das Amt für Umweltschutz bestätigt jedoch: „Die Ameisenart Tapinoma magnum, die große sogenannte Superkolonien bilden kann, wandert zu oder wird mit Pflanzmaterial aus anderen Ländern im Bodenmaterial zu uns gebracht.“

Auf Stuttgarter Gemarkung sei bislang erst ein Tapinoma-magnum-Befall gemeldet worden, sagt ein Stadtsprecher. Ende Mai ging bei der Stadtspitze der Hinweis aus der Bürgerschaft ein – eine Privatperson meldete per E-Mail einen stärkeren Befall. „In der Umgebung von Stuttgart wurden Bestände bereits nachgewiesen. Also ist es nur eine Frage der Zeit.“

Ein Mitarbeiter der Stadt Kehl spritzt heißes Wasser in die Eingänge eines riesigen Ameisenbaus, der sich unter einem Spielplatz erstreckt. Foto: dpa

Rechtlich sind den Behörden die Hände gebunden. Das Amt für öffentliche Ordnung erklärt: „Für eine Zuständigkeit nach dem Polizeigesetz fehlt es – mal abgesehen von Extremfällen wie wegen Befalls kurzgeschlossenen Elektroverteilerkästen oder unterhöhlten Wegen – an der polizeirechtlich relevanten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.“

Die Ameisen seien vielleicht lästig, vor allem durch massenhaftes Auftreten, verhinderten aber kaum die Nutzung des Grundstücks. Auch das Infektionsschutzgesetz greife nicht, da die Ameisen keine Krankheiten übertragen.

Region Esslingen von Ameisen stark betroffen

Die Drüsenameise ist in der Region längst keine Unbekannte mehr. In Esslingen und der umgebenden Region des mittleren Neckartals gibt es gehäufte Fälle. Die Art breitet sich seit einigen Jahren zunehmend in Süddeutschland aus. In Kehl kam es bereits zu Stromausfällen, weil die Ameisen ihre Nester auf elektrische Anlagen ausbreiteten. In Karlsruhe legte ein Ameisenbefall im April eine Ampelanlage an vier Tagen lahm – es kam zu zwei Unfällen mit mehreren Leichtverletzten.

Besonders dramatisch ist die Situation in Esslingen-Sirnau. Die Insekten haben dort vermutlich unbemerkt über mehrere Jahre eine 700 Meter lange Superkolonie mit Abermillionen von Tieren entlang der Lärmschutzwand der B10 gebaut.

Superkolonien mit Millionen Tieren

Diese Superkolonien bestehen aus zahlreichen Brutzentren mit jeweils mehreren Königinnen und Tausenden Arbeiterinnen. So bildet sich über die Jahre ein weitverzweigtes Netzwerk von Nestern, das aus Hunderttausenden bis Millionen von Arbeiterinnen und Tausenden Königinnen besteht. Dadurch hat die Art das Potenzial, sich rasant flächig auszubreiten und lässt sich nur sehr schwer bekämpfen.

Tapinoma magnum breitet sich rasant aus. Foto: Simon Granville

Eine sichere Bestimmung der Art ist für Laien schwierig, da es in Deutschland mehr als 120 Ameisenarten gibt. Hinweise können jedoch das Verhalten und die Größe sein: Die Ameisen sind komplett schwarz gefärbt, zwischen zwei und fünf Millimeter groß und treten in vielen verschiedenen Größen gemeinsam auf. Bei Störung strömen sie sehr schnell und zahlreich aus dem Boden. Zudem verströmen sie bei Reizung einen intensiven Geruch, der oft mit ranziger Butter oder chemischen Lösungsmitteln verglichen wird.

Was können Bürger bei Ameisenbefall tun?

Das Naturkundemuseum rät bei Verdacht zur Meldung. Vom Privateinsatz von Insektiziden wird abgeraten, da es meist nicht gelinge, ganze Kolonien dauerhaft zu beseitigen. Zudem können unsachgemäß ausgebrachte Insektizide die Umwelt stark belasten.

Empfohlen wird, die Gemeinde zu informieren, denn ein schnelles, koordiniertes Vorgehen im größeren Maßstab auf öffentlichen und privaten Grundstücken sei entscheidend. In Kehl wird in diesem Jahr bereits frühzeitig mit dem Einsatz von heißem Wasser begonnen. In Zürich konnte durch frühzeitiges Erkennen und schnelles Handeln eine neue Kolonie eliminiert werden.

Die Art Tapinoma magnum ist nicht in der EU-Liste für invasive Arten gelistet. Eine Gefahr für Menschen geht laut Stadt Stuttgart nicht von ihr aus. Sie könne aber lästig sein und in Einzelfällen technische Infrastruktur beschädigen.