Tapinoma magnum in Stuttgart Invasive Ameisen bei Bauhaus entdeckt – Stadt rechnet mit Ausbreitung
16.06.2026 - 06:00 Uhr
Die invasive Drüsenameise Tapinoma magnum hat Stuttgart erreicht. Auf dem Parkplatz des Bauhaus-Fachcentrums in Untertürkheim wurde die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammende Art nachgewiesen. Das Unternehmen bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion den Befall und teilte mit, dass Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Die Stadt Stuttgart rechnet damit, dass sich die Art weiter ausbreiten wird – rechtliche Handhaben gibt es kaum.