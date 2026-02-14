 
  2. Baden-Württemberg

  4. Bayaz verspricht Übernahme für die Beamten im Südwesten

Tarifabschluss für die Länder Bayaz verspricht Übernahme für die Beamten im Südwesten

Tarifabschluss für die Länder: Bayaz verspricht Übernahme für die Beamten im Südwesten
1
Finanzminister Danyal Bayaz stützt die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), die in Potsdam stellvertretend für alle Arbeitgeber (außer Hessen) verhandelt hat. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz lobt den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und sagt, welche Kosten anfallen. Für die Beamten hat er eine frohe Botschaft parat.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz nennt das Resultat der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst einen „fairen Kompromiss“. Der Abschluss von Potsdam mit einer Lohnsteigerung von 5,8 Prozent in drei Schritten drücke die Wertschätzung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus, „die wertvolle Arbeit für die Allgemeinheit und damit für uns alle leisten“, sagte der Grünen-Politiker unserer Zeitung. Damit gibt er der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), die wieder stellvertretend für alle Länder verhandelt hat, volle Rückendeckung – wobei auch sein Finanzministerium hochrangig bei den Verhandlungen vertreten war.

 

Polizisten profitieren von Erhöhung der Schichtzulage

„Der Abschluss trägt dazu bei, dass der öffentliche Dienst attraktiv bleibt“, urteilt Bayaz. Das gelte auch für die Verbesserungen im Bereich Ausbildung. Und die Erhöhung der Schichtzulage komme zum Beispiel den Polizisten zu Gute, die täglich für die Sicherheit der Bürger im Einsatz seien.

