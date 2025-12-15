Verdi im Land ruft erstmals in dieser Tarifrunde der Länder zum Warnstreik auf – am Staatstheater in Stuttgart. Die Aktion könnte sich auf die Abendvorstellung auswirken.
15.12.2025 - 15:33 Uhr
In der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder inszeniert die Gewerkschaft Verdi an diesem Montag ihren ersten Warnstreik in Stuttgart: Seit Beginn der Frühschicht um sechs Uhr sind die Beschäftigten beim Staatstheater Stuttgart zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Verdi rechnet auch mit Einschränkungen im Abendprogramm.