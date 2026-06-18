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Tarifverhandlungen im Handel Auch Ikea in Ludwigsburg und Sindelfingen vom Streik betroffen

Tarifverhandlungen im Handel: Auch Ikea in Ludwigsburg und Sindelfingen vom Streik betroffen
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Bei Ikea in Ludwigsburg soll am Freitag gestreikt werden. Foto: Simon Granville

Die Gewerkschaft Verdi ruft in den laufenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel erneut zu Warnstreiks auf. Im Fokus steht Ikea - auch in Ludwigsburg und Sindelfingen.

Das Einrichtungshaus Ikea steht nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wirtschaftlich sehr gut da. Das Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer, bei Verdi zuständig für den Handel, nannte am Donnerstag das Jahr 2024 mit 6,1 Milliarden Gesamtumsatz allein in Deutschland das zweitstärkste Jahr nach 2023 seit Bestehen des Unternehmens. „Wer so stark aufgestellt ist, kann auch angemessene Entgeltsteigerungen finanzieren“, sagte Zimmer. Stattdessen plane Ikea einen Personalabbau – der auf großes Unverständnis bei den Beschäftigten stoße: So würden 2026 erstmals betriebsbedingte Kündigungen erfolgen.

 

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Zimmer nannte keine Beispiele in Baden-Württemberg, aber auch hierzulande ist das Einrichtungshaus ein aus Verdi-Sicht gut gewähltes Ziel, um in den laufenden Tarifverhandlungen Druck zu machen. Sowohl in Ludwigsburg als auch in Sindelfingen soll am Freitag gestreikt werden, sagte Gewerksskretär Konstantinos Grammatikopoulos in Stuttgart. In der Niederlassung in Ludwigsburg unweit der A81 sei zudem eine Kundgebung um 10.30 Uhr geplant.

Ikea hält an normalen Öffnungszeiten fest

„Wir gehen davon aus, dass sich sehr viele Beschäftigte am morgigen Streik beteiligen werden“, sagte Grammatikopoulos unserer Zeitung. Er gehe zwar nicht davon aus, dass die Filialen deshalb geschlossen bleiben, aber es könnten weniger Kassen geöffnet sein oder die eine oder andere Online-Bestellung im Lager liegen bleiben müssen.

So könnte das auch am Freitag bei Ikea in Sindelfingen aussehen. Foto: Leonie Schüler

Das Ikea-Presseteam in der Deutschland-Zentrale in Hofheim-Wallau bestätigte unserer Zeitung, dass Ludwigsburg und Sindelfingen bestreikt werden sollen und meinte: „Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass das Einfluss auf die Öffnungszeiten hat“. Gleichwohl stelle jeder Streik die Firma vor organisatorische Herausforderungen. „In der Regel gelingt es uns aber“, so die Pressestelle, die Auswirkungen für die anderen Mitarbeitenden und die Kundschaft „sehr gering“ zu halten.

Am 8. Juli ist die dritte Verhandlungsrunde

„Im Handel werden täglich Milliardenumsätze gemacht, aber bei den Beschäftigten kommt so gut wie nichts davon an – gerade auch bei Ikea“, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Zimmer, „daher erhöhen wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus Einzel-, Groß- und Außenhandel den Druck für faire Entgeltsteigerungen noch einmal deutlich“.

Die Verhandlungen für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel waren Ende April in den ersten Landesbezirken gestartet, auch in Baden-Württemberg. Am 8. Juli soll die dritte Verhandlungsrunde stattfinden. Schon zu den ersten beiden war es zu Streiks gekommen. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben zuletzt in einzelnen Bundesländern ab November eine Erhöhung um zwei Prozent angeboten und ab August 2027 eine weitere um 1,5 Prozent - bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Zu wenig für die Gewerkschaft - weshalb am Freitag wieder gestreikt wird.

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