Tarifverhandlungen im Handel: Auch Ikea in Ludwigsburg und Sindelfingen vom Streik betroffen

Das Einrichtungshaus Ikea steht nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wirtschaftlich sehr gut da. Das Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer, bei Verdi zuständig für den Handel, nannte am Donnerstag das Jahr 2024 mit 6,1 Milliarden Gesamtumsatz allein in Deutschland das zweitstärkste Jahr nach 2023 seit Bestehen des Unternehmens. „Wer so stark aufgestellt ist, kann auch angemessene Entgeltsteigerungen finanzieren“, sagte Zimmer. Stattdessen plane Ikea einen Personalabbau – der auf großes Unverständnis bei den Beschäftigten stoße: So würden 2026 erstmals betriebsbedingte Kündigungen erfolgen.