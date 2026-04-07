Tastings mit Bier und Rum Aha-Erlebnisse garantiert: Die „Rumprobiererei“ in Reichenbach
Mit Rum, Bier und Experimentierfreude hat Markus Schüch die „Rumprobiererei“ in Reichenbach geschaffen: ein Ort, um den Gaumen wach zu kitzeln.
Mit Rum, Bier und Experimentierfreude hat Markus Schüch die „Rumprobiererei“ in Reichenbach geschaffen: ein Ort, um den Gaumen wach zu kitzeln.
Egal, welches Tasting: Die Aha-Effekte stellen sich immer ein. Markus Schüch mag diese Momente, wenn seine Gäste unerwartete Geschmacksnuancen entdecken. Ein Bier ist halt nicht nur ein Bier, sondern eine Komposition: „Was macht der Hopfen, die Gerste, die Hefe …?“, sagt Schüch. Und dann gibt’s ja noch Spezialbiere wie Sauerbiere oder die im Whisky-Fass nachgereiften, von denen er einige in seinem „Schatzkeller“ gelagert hat, ebenso die mit Fruchtessenzen und Kräutern angereicherten Craft-Biere.