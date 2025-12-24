„Tatort“ aus München „Belehrungsfernsehen braucht keiner“
Seit 1991 kennt das „Tatort“-Publikum die Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Ivo Batic und Franz Leitmayr. Damit ist bald Schluss. Wie sehen die beiden das Ende?
Sie haben im Lauf ihrer Karriere schon einer Mörderin zur Flucht verholfen, Cyberkriminelle und einen Amokläufer in München gejagt – und am Zweiten Weihnachtsfeiertag kommt ihr drittletzter „Tatort“ ins TV. Die Schauspieler Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) schmerzt der bevorstehende Abschied aber nicht.