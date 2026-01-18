„Tatort“ aus Stuttgart: Wo ist der Kiosk aus dem Stuttgart-„Tatort“?

Viel Zeit für ein Interview hat Amir nicht. Es ist 12 Uhr, und ein Kunde nach dem anderen tritt an das Fenster seines Kiosks. Zwei Jungs wollen ein Vape kaufen, eine junge Frau bringt ein Paket zurück, und eine ältere Frau mit Kopftuch möchte sich ein wenig unterhalten. Der Kiosk am Vogelsang ist für viele Menschen aus dem Stuttgarter Westen ein wichtiger Anlaufpunkt. Hier gibt es Süßigkeiten, Getränke, Tabak und Zeitungen. Außerdem können Pakete abgegeben und angenommen werden. Nun spielt der beliebte Kiosk auch im neuen Stuttgarter „Tatort“ eine Rolle.

Eine Schachtel Zigaretten verlangt das ehemalige It-Girl Pony Hübner in der Folge „Ex-It“ von den Kioskverkäufern – nicht von den echten, sondern von zwei Schauspielern. In der Szene ist es dunkel, und es regnet in Strömen. Pony musste ihr Auto mit den Kindern einige Meter entfernt abstellen, denn direkt vor dem Kiosk fehlen Parkplätze.

„Tatort“-Filmteam setzt Kiosk in Stuttgart unter Wasser

Kurze Zeit später taucht sie völlig durchnässt auf einer Stuttgarter Polizeiwache auf und meldet ihren SUV als gestohlen. Das Schreckliche daran: Ihre beiden Kinder, Hugo und Penelope, saßen noch im Auto. Zwar findet die Polizei den Wagen später im Neckar, doch nicht schnell genug. Penelope kann nur noch tot geborgen werden. Hugo hingegen bleibt verschwunden – ebenso wie der Autodieb. Das Drama nimmt seinen Lauf.

Im September 2024 entstanden die Szenen am Kiosk in der Bebelstraße 95. Obwohl die Aufnahmen Regen zeigen, blieb das Wetter an den Drehtagen trocken; mehrere Sprenkelanlagen sorgten für den künstlichen Niederschlag.

„Kennt Richy Müller mich?“

Für einen Tag mussten Amir und sein Kollege Mustafa den Kiosk schließen. Amir, damals noch ganz neu im Team, war am Drehtag nicht vor Ort. Dafür sein Kollege Mustafa Can, der inzwischen auch in einer SWR-Dokumentation über die „Tatort“-Dreharbeiten zu sehen ist. „Ich hätte auch gerne mitgespielt“, spricht er darin in die Kamera, Richy Müller erkennt er allerdings am Set nicht. Seine Gegenfrage: „Kennt Richy Müller mich?“

Schauspieler Richy Müller Foto: dpa

„Ex-It“, der neue Stuttgart-„Tatort“, ist am Sonntag, 18.1., um 20.15 Uhr in der ARD und im Anschluss in der ARD-Mediathek zu sehen.