„Tatort“-Darsteller Dietmar Bär liest Heinrich Böll
„Nicht nur zur Weihnachtszeit“: Im Stuttgarter Theaterhaus liest Dietmar Bär, bekannt aus dem Kölner „Tatort“, die ikonisch gewordene Nachkriegssatire von Heinrich Böll.
Der Titel ist sprichwörtlich geworden: „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ heißt die Erzählung von Heinrich Böll, in der das Fest das ganze Jahr über gefeiert wird und eine zerrüttete Familie hinterlässt. Dietmar Bär stellt die Satire mit dem Musiker Stefan Weinzierl in einer Lesung vor.