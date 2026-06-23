Tatort Krankenhaus: Fast jeden zweiten Tag greifen Krankenhaus-Diebe zu

Wer hat Oma Helene im Krankenhaus bestohlen? Der frühere Fußballprofi und Nationalspieler Lukas Podolski hat in diesen Tagen ein brisantes Thema aufgeworfen: Diebstahlsdelikte bei Opfern, die in Kliniken zumeist in besonders hilfloser Lage sind. Schweben Patienten tatsächlich in großer Diebstahlsgefahr? Und was kann das Klinikpersonal tun, das doch eigentlich ganz andere Sorgen hat?

Dieser Fall ist bis heute einer der ungeheuerlichsten in einem Krankenhaus im Stuttgarter Osten: Das Zimmer einer 72-jährigen Patientin ist leer, als der Langfinger nach Beute sucht. Eigentlich gibt es nichts zu holen.

Die Frau hat ihren Rucksack mit Bargeld, Ausweisen und Schlüsseln in ihrem Spind eingeschlossen. Der Täter lässt sich davon nicht aufhalten, bricht den Spind auf und verschwindet mit der Beute. Die Tat wird bis zum frühen Abend nicht bemerkt, dann aber verständigt das Klinikpersonal die Polizei. Es kommt noch dicker.

Krankenhausdieb macht dann noch einen Hausbesuch

Die Wohnungstür steht offen, und es brennt noch Licht: Das ist die Situation, als Polizeibeamte am Abend die Wohnung der 72-Jährigen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) aufsuchen. Der Krankenhaus-Dieb hat sozusagen noch einen Hausbesuch gemacht. Mit den erbeuteten Schlüsseln und der Adresse des Opfers hatte er leichtes Spiel. Zurück bleiben durchwühlte Schränke und Schubladen.

Ebenfalls in einer Klinik im Stuttgarter Osten wird ein 79-Jähriger zum Opfer. Während er noch im Operationssaal liegt, schlägt ein Dieb in ähnlicher Weise zu: Spind aufbrechen, Papiere, Wertgegenstände und mehrere Hundert Euro mitnehmen, unerkannt im Krankenhausbetrieb verschwinden. Dabei müssen die Täter nicht einmal vorgetäuschte Besucher sein. In Bad Cannstatt war der Dieb, der das Mobiltelefon einer 36-jährigen Patientin erbeutete, selbst Patient. Die Betroffene fand in der Küche Teile des Geräts, und das Pflegepersonal machte sich detektivisch auf Spurensuche.

Die Beweismittel wurden bei einem 30-Jährigen in einem anderen Patientenzimmer gefunden. Gegen den Mann, der offenbar gewerbsmäßig in Kliniken klaute, beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl.

Tatort Krankenhaus: 158 Diebstähle

Statistisch werden in Stuttgart alle zwei bis drei Tage Diebstähle begangen. Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr 158 Diebstahlsdelikte mit Tatort Krankenhaus. „Die Zahl umfasst aber sämtliche Deliktsausprägungen und Begehungsformen“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Davon gehörten 27 Fälle zur Kategorie des besonders schweren Falls des Diebstahls - sprich: Einbrüche. „Dabei müssen nicht nur Patienten das Opfer sein“, sagt Widmann, „es kann sich beispielsweise auch um Besucher handeln, die von einem Taschendieb bestohlen wurden.“

Oder eben Klinikmitarbeiter selbst. Manchmal ist ein Laptop oder ein Tablet-Computer die Beute aus dem Mitarbeiterbereich einer Fachabteilung. Manchmal sind es aber auch nur Lebensmittel - wie im Fall eines Wohnungslosen, der in einem Innenstadtkrankenhaus in einem Aufenthaltsraum gemütlich speiste, ehe er von einer Ärztin erwischt wurde. Weil er gegen Polizei und Sicherheitskräfte heftigen Widerstand leistete, kam er in Untersuchungshaft.

Ortung von Klinikeigentum ist möglich

Das Klinikum Stuttgart mit seinen Häusern Katharinenhospital, Krankenhaus Bad Cannstatt und Olgahospital registrieren nach eigenen Angaben „etwa 40 Diebstähle von Patienteneigentum pro Jahr“, so Klinikumsprecherin Annette Seifert. Dies steht freilich im Verhältnis zu jährlich 90.000 Patienten, die stationär, und etwa 600.000, die ambulant behandelt werden. „Wir bitten Patienten, Wertsachen möglichst nicht mitzubringen oder diese wegzuschließen“, sagt die Sprecherin, „Zahlungen, etwa am Kiosk oder Automaten, sind bargeldlos möglich.“

Diebstahlsdelikte würden grundsätzlich bei der Polizei angezeigt. Es gebe aber auch Präventionsmaßnahmen. Viele Bereiche des Klinikums seien videoüberwacht. Und wer vorhat, Rollstühle zu stehlen: „Zur Ortung von Eigentum des Klinikums bauen wir die Möglichkeiten aus.“

Haftung allenfalls in engem Rahmen

Die Polizei rät grundsätzlich, keine größeren Geldbeträge oder Schmuck mitzunehmen und abschließbare Aufbewahrungsfächer zu nutzen. Und vor allem: Nicht die PIN-Nummern der EC-Karten beizulegen. Auch bei kurzfristiger Abwesenheit sollte die Zimmertür geschlossen werden. Wer dazu in der Lage ist, sollte auch auf Handtasche und Garderobe der Mitpatienten achten und fremde Personen im Zimmer ansprechen. Laut Versicherer halte sich die Haftung der Krankenhäuser in einem engen Rahmen. Auch die eigene Hausratversicherung könnte herangezogen werden - aber hier wie da seien die Haftungssummen begrenzt.

Besser ist's, wenn ein Tatverdächtiger in Haft landet - wie etwa ein 32-Jähriger, der in einem Krankenhaus im Stuttgarter Osten Medikamente aus einem Schrank mitgehen lassen wollte und von einer Mitarbeiterin ertappt wurde. Anschließend lieferte er sich mit dem couragierten Klinikpersonal eine Verfolgungsjagd über mehrere Stockwerke - durch einen Flur und ein Treppenhaus in das darüberliegende Stockwerk und durch ein anderes Treppenhaus wieder runter bis in die Tiefgarage. Dort konnten ihn die Klinik-Mitarbeiter überwältigen. Diagnose eines Richters: Untersuchungshaft.