Tatort Stuttgart 2025: „Hände hinter’n Rücken!“ – Polizei-Fälle, die 2025 Stuttgart bewegt haben

Zu Hause fühlen sich fast alle am sichersten, nachts alleine auf öffentlichen Straßen aber nur die Hälfte: Das sagt eine Studie über das Sicherheitsgefühl der Menschen im Land. Stimmt das Gefühl – oder kommt es oft auch anders? Unser Rückblick zeigt besondere Momente 2025 an Stuttgarts Tatorten und Schauplätzen.

Es sind nur ein paar Sekunden, die alles entscheiden. Im Lichtkegel einer Taschenlampe, in einem Hinterhof, hat ein Polizist einen Tatverdächtigen im Schrebergarten aufgespürt. Der soll kurz zuvor in der Nähe einen Mann bei einem Streit am Hals lebensgefährlich verletzt haben. Ist er mit einem Messer bewaffnet? Der Beamte richtet seine Dienstwaffe auf den Unbekannten. „Polizei! Hände hinter’n Rücken! Stehenbleiben oder ich schieße!“ Dann fällt ein Schuss.

Ermittlungen nach tödlichem Polizeischuss in Stuttgart-Ost dauern an

Der Flüchtige bricht in jener Nacht zum 1. Juli an der Talstraße im Stuttgarter Osten tödlich getroffen zusammen. Nach dem Mann war nach einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Ostendstraße gefahndet worden, weil er einem Widersacher eine Schnittwunde am Hals zugefügt hatte. Später stellt sich heraus, dass er erst wenige Tage zuvor aus Algerien als Asylsuchender nach Deutschland eingereist war, als ein angeblich 18-Jähriger. Tatsächlich war er 29, ebenso wie sein Widersacher, ein Landsmann.

Hat der Polizeibeamte zurecht gehandelt? Oder hatte er unter dem Eindruck der Messerangriffe auf Polizeibeamte, die nach dem Tod des Beamten Rouven Laur einen Monat zuvor in Mannheim für Aufregung sorgten, überreagiert? Zu den Ermittlungen wegen Körperverletzung mit Todesfolge liegt noch keine Entscheidung der Staatsanwaltschaft vor.

Tod und Tötungsdelikte in Stuttgart haben auch 2025 die Öffentlichkeit beschäftigt. Der gewaltsame Tod einer 25-jährigen Lehramtsstudentin am 10. Januar in einem Wohnhaus an der Landhausstraße im Stuttgarter Osten löst noch Monate später Proteste aus. Mitnichten ein Einzelfall – jeden dritten Tag wird eine Frau Opfer männlicher Gewalt. Bis Anfang 2026 terminiert ist der Prozess gegen einen zur Tatzeit 33-Jährigen, der die junge Frau an ihrer Wohnungstür abgepasst und niedergestochen haben soll. Ein flüchtiger Bekannter aus dem Fitnessstudio, das Muster eines Stalkers. Einer der mehr wollte, aus Eifersucht gehandelt und vielfach mit einem Küchenmesser zugestochen haben soll.

Kriminaltechniker sichern am 5. November Spuren in der Wohnung mit toten Kindern in Feuerbach. Foto: SDMG

Wie schlimm ist es erst dann, wenn Kinder Opfer von Gewalt werden – noch dazu durch eine Person, der sie am meisten vertrauen? So löst die Tat einer 41-jährigen Mutter große Betroffenheit aus, als am 5. November eine Wohnung in der Wiener Straße in Feuerbach geöffnet wird. Die Polizei findet die Frau und ihre beiden minderjährigen Kinder – tot. Die Tat hatte sich wohl schon Tage vorher abgespielt.

Dem Jugendamt der Stadt war die Familie bekannt – es habe keinerlei Anzeichen für eine Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben, heißt es. Offenbar hatte die Schule der beiden Kinder die Behörden verständigt, weil diese nach den Herbstferien nicht zum Unterricht erschienen waren. Vertreter des Jugendamts standen vor verschlossener Tür und verständigten schließlich die Polizei.

Ebenfalls Familiensache ist der Tod eines 76-Jährigen am 22. Mai in einer Wohnung an der Körschstraße in Plieningen. Sein 45-jähriger Sohn meldet der Polizei, dass er seinen Vater getötet habe. Bekannt sind sich Opfer und Täter auch bei einem Tötungsdelikt am 15. September in einer Tiefgarage am Scottweg in Stammheim. Ein 29-Jähriger landet in Untersuchungshaft. Er soll seinen 78 Jahre alten Vermieter im Streit tödlich verletzt haben.

Einbrecher als Überfallkommando in Villen in Stuttgart

Das Martyrium der einen dauert 16 Stunden. Ein älteres Ehepaar wird am 11. September in bester Wohnlage in der Feuerbacher Heide im Stuttgarter Norden von Einbrechern überfallen und ausgeraubt. Den ganzen Tag bleiben die Opfer in einem Raum eingesperrt zurück, ehe die Tochter sie entdeckt. Die Ermittlungsgruppe Titan ermittelt. Die maskierten Täter sind mit einer Millionenbeute entkommen. Der Albtraum der anderen spielt sich fast zwei Stunden in einer Villa in der Leibnizstraße am Rande des Kräherwalds im Stuttgarter Westen ab. Am 10. Dezember trifft es Willi Weber, den Ex-Manager des Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher. Drei bewaffnete Täter fesseln ihn, seine Frau und eine Haushälterin, plündern den Tresor. Auch hier: womöglich Millionenschaden.

Opfer eines Raubüberfalls in seiner Villa: Ex-Formel-1-Manager Willi Weber (Archivbild). Foto: dpa/Ronald Wittek

Zwei besonders krasse Ausnahmefälle – oder ein Trend? Gehen Einbrecher dazu über, nicht mehr nur abwesende Bewohner ins Visier zu nehmen, sondern lieber anwesende – um mehr Beute zu erpressen? Am 1. August wird eine Seniorin in ihrem Einfamilienhaus in Degerloch von einem Trio nachts überfallen, gefesselt, um Zehntausende Euro beraubt. Keine Chance hat auch eine 45-jährige Bewohnerin, die am 31. Januar in ihrer Wohnung an der Schmidener Straße in Bad Cannstatt von einem Duo überfallen wird. Am 30. Januar wird ein schlafendes Paar, 55 Jahre alt, in der Sonnenbergstraße im Stuttgarter Süden von maskierten Eindringlingen aus dem Schlaf gerissen. Die Beute: hunderttausende Euro. Wie bei Willi Weber ist ein korpulenter Täter dabei. Begonnen hat das Jahr der Wohnungsüberfälle am 5. Januar im Griesingerweg in Stuttgart-Ost. Ein Duo macht mit 2500 Euro aber relativ bescheidene Beute.

Gewalt mit Pistolen, Messern – und Tropfen

Messerdelikte, Schusswaffengebrauch, Angriffe – die Palette der Gewaltdelikte ist auch 2025 vielfältig. Die Aktivitäten der multiethnischen Schüsse-Banden in der Region werden geringer, weil viele Beteiligte hinter Gittern sitzen. Aber nicht ganz: Am 28. Januar wird ein 27-Jähriger auf der Baustelle eines Dönerimbisses im Zentrum von Möhringen mit einem Bauchschuss niedergestreckt. Das Opfer, ein polizeibekanntes Mitglied der Zuffenhausen/Fasanenhof/Göppingen-Gruppierung, überlebt knapp. Als Tatverdächtiger wird ein 26-Jähriger festgenommen, der um die Ecke wohnt und der verfeindeten Esslingen-Ludwigsburg-Clique angehören soll. Das Motiv? „Ehren“-Sache, dass selbst Opfer sich nicht eindeutig äußern: „Fragen Sie doch meine Schwester nach dem Namen“, sagt der Be- und Getroffene.

Schüsse fallen auch auf einem Spielplatz „Beim Esel“ in Weilimdorf – nachts am 6. Dezember. Maskiert sind die Täter – aber nicht als Nikolaus. Junge Männer, dunkel gekleidet, rennen davon. Ein 16-Jähriger wird durch einen Bauchschuss schwer verletzt. Zwei Verdächtige, 16 und 18 Jahre alt, landen in Untersuchungshaft.

Auch Messer bleiben weiter in Mode. Allein in der Waffenverbotszone in der Innenstadt werden bis Herbst 130 Messer sichergestellt. Die Landesregierung erlässt am 24. Juli erstmals eine Verordnung, wonach Waffen und Messer im öffentlichen Nahverkehr verboten sind. Sie dürfen zumindest „nicht zugriffsbereit“ sein. Sprich: Zum Auspacken sind mehr als drei Handgriffe nötig.

Messer dabei? Polizeikontrolle am 20. November am Stadtbahn-Halt Charlottenplatz. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Manche Gewalttaten werden offenbar viel subtiler verübt – zumindest, wenn sich das bestätigt, was im Herbst als mutmaßliche Serie auftaucht: K.-o.-Tropfen bei Großveranstaltungen. Auf der Liste der Polizei: Ein Motocross-Event in der Schleyerhalle am 9. November, eine Halloween-Party in Wangen am 31. Oktober sowie Vorfälle auf dem Cannstatter Volksfest am 26. und 28. September. Die Fälle bleiben ohne heiße Spur.

Schicksale auf Stuttgarter Straßen und im Schienenverkehr

Im Stuttgarter Straßenverkehr kommt es immer wieder zu schicksalhaften Unfällen. Große Betroffenheit gibt es dabei besonders in einer Schule in Neugereut: Ein zwölfjähriger Schüler stirbt am 31. Januar auf dem Heimweg an der Stadtbahn-Haltestelle Max-Eyth-See. Bei einer offenbar unglücklichen Bubelei am Bahnsteig wird er von einer Bahn erfasst und tödlich verletzt.

Am 2. Mai gerät ein tonnenschwerer G-Klasse-Mercedes am Olgaeck in der Innenstadt von der Fahrbahn ab und prallt in eine Fußgängergruppe an der dortigen Stadtbahn-Haltestelle. Eine 46-jährige Mutter kommt ums Leben, sieben weitere Menschen werden teils schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage: Im Blut des Fahrers sollen Spuren von Kokain nachgewiesen worden sein. Die Zahl der Unfalltoten in Stuttgart ist 2025 deutlich gestiegen – die Opfer waren zwischen vier und 90 Jahre alt.

Fatale Kerzen und brennende Balkone – Einsätze für die Feuerwehr Stuttgart

Die Stuttgarter Feuerwehr hat reichlich brenzlige Einsätze zu bewältigen – und kann doch immer wieder das Schlimmste verhindern. Und das, obwohl das Jahr mit großer Betroffenheit startet: Am 7. Januar kommen in einer Wohnung in Feuerbach zwei 84 und 85 Jahre alte Bewohner bei einem Brand ums Leben. Auslöser sollen die Kerzen eines Weihnachtsbaums gewesen sein. Der dritte Brandtote muss am 21. März bei einem Wohnungsbrand im Hallschlag beklagt werden. Das Jahr endet doppelt tragisch: Eine 85-Jährige stirbt am 22. Dezember im Stuttgarter Westen bei einem Zimmerbrand. Ein 56-Jähriger ist das fünfte Brandopfer des Jahres, für ihn kommt am 26. Dezember in der Hohenheimer Straße in der Innenstadt jede Hilfe zu spät.

In Sicherheit: Eine Katze und ihr Retter am 16. September in Giebel. Foto: Andreas Rometsch

Gleichwohl dürfen die Einsatzkräfte auch mit erfreulichen Momenten durchatmen. Am 16. September stehen drei Balkone eines Mehrfamilienhauses an der Mittenfeldstraße im Stadtteil Giebel in Flammen. Die Bewohner können sich in Sicherheit bringen. Nicht aber eine Katze – doch zum Glück kann sie ein Feuerwehrmann aus einer Brandwohnung retten. Der Dank ist vielfältig: Bei einem Brandeinsatz in der Altstadt am 25. Dezember spendieren Anwohner den Helfern heiße Getränke und Reste vom Weihnachtsmenü.

Retter in allen Lebenslagen – Polizei sucht mit Kind die Eltern auf dem Cannstatter Wasen

Keine Frage: Mit Fällen wie diesen sollten die Blaulicht-Einsatzkräfte positiv gestimmt dem neuen Jahr entgegengehen. So wie jener Polizeibeamte mit dem kleinen Jungen an der Hand.

Streifenduo bei der Mama-Papa-Fahndung. Foto: Facebook Polizei Stuttgart

Beamte der Verkehrspolizei lösen am 10. Oktober in Bad Cannstatt einen besonderen Fahndungsfall. Aufmerksame Passanten haben am Cannstatter Bahnhof einen kleinen Jungen entdeckt, der sich offenkundig verirrt hat. Weil er seine Eltern irgendwo auf dem Wasengelände verloren haben dürfte, macht sich ein Beamter kurzerhand mit ihm auf den Weg dorthin. Ein ungewöhnliches Streifenduo – Hand in Hand, auf einer gesperrten Straße. Bis zur glücklichen Familienzusammenführung. Merke:

Mit Streifenpartner ohne Hast / sind Mama-Papa schnell gefasst!