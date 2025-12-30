Tatort Stuttgart 2025 „Hände hinter’n Rücken!“ – Polizei-Fälle, die 2025 Stuttgart bewegt haben
Millionenräuber in der Villa, ein tödlicher Polizeischuss, tragische Unfälle – das Jahr 2025 war reich an besonderen Blaulicht-Momenten in Stuttgart.
Zu Hause fühlen sich fast alle am sichersten, nachts alleine auf öffentlichen Straßen aber nur die Hälfte: Das sagt eine Studie über das Sicherheitsgefühl der Menschen im Land. Stimmt das Gefühl – oder kommt es oft auch anders? Unser Rückblick zeigt besondere Momente 2025 an Stuttgarts Tatorten und Schauplätzen.