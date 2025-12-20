Schon die ersten Minuten lassen ahnen, dass dieser „Tatort“ nichts für Zartbesaitete ist. Ein Mann wird auf einem Campingplatz in den Niederlanden extrem schmerzhaft zusammengeschlagen und offenbar verschleppt. Was Hauptkommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) da noch nicht ahnt: Bei dem Deutschen handelt sich um einen verdeckten Ermittler, der der sogenannten Mocro-Mafia auf der Spur ist. Die betreibt in den Niederlanden Drogenhandel im ganz großen Stil.

Die Handlung des heutigen Tatort Es geht brutal zu in der „Tatort“-Doppelfolge „Ein guter Tag“ und „Schwarzer Schnee“: Bombenattentate, Folter und Erschießungen auf offener Straße, das klingt nach ziemlich kühnen Drehbuchfantasien, tatsächlich basiert der neue NDR-Krimi aber auf Recherchen des „Spiegel“, der die fatalen Folgen einer verfehlten Drogenpolitik in den Niederlanden offenlegte. Die kriminellen Machenschaften, die die Polizei längst nicht mehr unter Kontrolle hat, könnten aus Sicht der Polizei auch bald auf Deutschland übergreifen.

Deshalb hat der NDR mit Kollegen aus den Niederlanden kooperiert, so, wie auch Falke Unterstützung bekommt von Lynn de Baer (Gaite Jansen), die ihn in das weitverzweigte Netz der Drogenmafia einführt. Ständig springt die Handlung zwischen deutschen und niederländischen Städten hin- und her, deren Namen zur besseren Orientierung eingeblendet werden. Immer neue Figuren werden eingeführt – angefangen bei einem Jugendlichen, der als Auftragskiller angeworben wird, über einen dubiosen Restaurantbesitzer bis hin zur Baubranche in Deutschland. Und dann ist da noch ein Mafiaboss, der aus dem Gefängnis heraus die Strippen zu ziehen scheint. Bloß wie?

Der Trailer zu „Ein guter Tag“/„Schwarzer Schnee“

Das ist komplex, aber auch spannend, denn Falke und Lynn de Baer kämpfen hier zunehmend wie David gegen Goliath. Je weitere Kreise der Fall zieht, desto einsamer und verletzlicher sind die beiden bei ihren Ermittlungen. Immerhin bekommt Falke einen neuen Kollegen an die Seite gestellt: Denis Moschitto spielt den eigenbrötlerischen Cyber-Spezialisten Mario Schmitt. Der hat nicht mal eine Pistole dabei, weil er sich lieber in den Untiefen seines Computers vergräbt. Daraus fischt er allerdings erstaunliche Informationen, die die Ermittlungen mit großen Schritten voranbringen.

Die Schauspieler der Tatort-Doppelfolge

Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring)

Lynn de Baer (Gaite Jansen)

Mario Schmitt (Denis Moschitto)

Joe Glauning (Andrei Viorel Tacu)

Ervin Zoric (Sascha Geršak)

Balou (Mo Issa)

Karim Saidi (Yasin El Harrouk)

Momodou (Amer El-Erwadi)

Dr. Nadolny (Samia Chancrin)

Roland Krebcke (Matthias Lier)

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr und 21.45 Uhr, ARD