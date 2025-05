Tattoo Show in Stuttgart

Die Internationale Tattoo Show kehrt nach Stuttgart zurück – größer denn je in der Phoenixhalle. Wir sprachen mit Danny Schelhorn über Trends und Sorgen der Branche.

Uwe Bogen 14.05.2025 - 18:03 Uhr

An seinem Hinterkopf prangt ein Teufel. Der Stuttgarter Tätowierer Danny Schelhorn hat ihn bei einem Kollegen in Barcelona stechen lassen. „Das waren fünf Stunde Hölle“, berichtet der 38-Jährige, „aber es hat sich gelohnt.“ Als der Sohn des Fotografen und Künstlers Lutz Schelhorn kürzlich in der Stadt unterwegs war, kam eine ältere Frau auf ihn zu und sagte nur: „Hoffentlich trägt Ihr Gehirn keinen Schaden davon.“