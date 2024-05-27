Alaska: Der Name steht für saubere Luft, kristallklare Flüsse, unberührte Natur. Doch was derzeit im nördlichsten US-Staat zu erleben ist, hat nichts damit zu tun. Seit einigen Jahren verfärben sich immer mehr Flüsse in Alaska orangefarben. Das Phänomen birgt große Gefahren für Mensch und Natur.
10.09.2025 - 13:19 Uhr
Im Norden Alaskas haben sich in den vergangenen Jahren Dutzende Flüsse von kristallklaren Gewässern in trübe, orangefarbene Brühen verwandelt. Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen liefern jetzt Forscher um Jonathan O’Donnell vom National Park Service in dr Stadt Anchorage im Fachmagazin „Communications Earth & Environment“.