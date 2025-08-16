Bargeld gegen Gutscheine: Im Ludwigsburger Demoz startet eine Tauschaktion für Geflüchtete. Die Initiatoren stellen sich damit gegen die Bezahlkarte und ihr Bargeld-Limit.
16.08.2025 - 15:33 Uhr
Am Samstagvormittag zerschneiden im Demokratischen Zentrum (Demoz) in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg mehrere Ventilatoren die warme Luft. Es gibt Kuchen, an kleinen Tischen sitzen Leute und unterhalten sich. Auf einem großen Banner, der vor dem Fenster hängt, steht: „Gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Repression“.