Tauschbörse in Stuttgart Viele Fußball-Fans im Sticker-Fieber
Mit dem Start der WM steigt auch das Sticker-Fieber an. Bei der ersten Tauschbörse in Stuttgart fanden am Sonntag sowohl echte Sammelnerds als auch Einsteiger zusammen.
Mit dem Start der WM steigt auch das Sticker-Fieber an. Bei der ersten Tauschbörse in Stuttgart fanden am Sonntag sowohl echte Sammelnerds als auch Einsteiger zusammen.
Das Problem ist klar: Irgendwann macht Kaufen einfach schon deshalb keinen Sinn mehr, weil die Zahl der Dubletten immer größer wird, je voller das Sammelalbum ist. Die kostengünstigste Lösung, um zum Ziel zu gelangen, heißt dann: tauschen.