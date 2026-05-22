Hier trifft Taylor Swift auf Bruce Springsteen. Der 14-fache Grammy-Gewinner Jack Antonoff, den man vor allem als den Produzenten von Taylor Swift kennt, veröffentlicht an diesem Freitag mit seiner Band Bleachers das sensationell Album „Everyone For Ten Minutes“. Antonoff erzählt darin wortgewaltig im Pop-Outfit („You And Forever“), zur Akustikgitarre („Dancing“) oder angesoult („I’m Not Joking“) von Träumern, Liebenden und Rastlosen. Und näher als bei so großartig inszenierten Nummern wie „The Van“, „Take You Out Tonight“ oder „Dirty Wedding Dress“ kann man Springsteen kaum kommen, außer man ist selbst The Boss. WIr haben Antonoff zum Zoom-Interview getroffen und mit ihm über Freundschaften, Trauer und KI in der Musik gesprochen– und darüber, warum Bruce Springsteen für ihn bis heute eine Schlüsselfigur ist.