Seit dem späten Vormittag melden Nutzer vermehrt Probleme mit Microsoft Teams – besonders die Statusanzeige scheint derzeit bei einigen Konten nicht zuverlässig zu funktionieren.
17.06.2026 - 11:52 Uhr
Seit dem späten Vormittag melden Nutzer vermehrt Probleme mit Microsoft Teams. Auf Störungsseiten häufen sich seit etwa 11 Uhr Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung des Dienstes. Besonders auffällig ist ein Problem mit dem Anwesenheitsstatus: Mehrere Nutzer berichten, dass sie in Teams als „offline“ oder „abwesend“ angezeigt werden, obwohl sie aktiv am Rechner arbeiten.