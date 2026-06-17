Seit dem späten Vormittag melden Nutzer vermehrt Probleme mit Microsoft Teams – besonders die Statusanzeige scheint derzeit bei einigen Konten nicht zuverlässig zu funktionieren.

Seit dem späten Vormittag melden Nutzer vermehrt Probleme mit Microsoft Teams. Auf Störungsseiten häufen sich seit etwa 11 Uhr Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung des Dienstes. Besonders auffällig ist ein Problem mit dem Anwesenheitsstatus: Mehrere Nutzer berichten, dass sie in Teams als „offline“ oder „abwesend“ angezeigt werden, obwohl sie aktiv am Rechner arbeiten.

Betroffen ist damit offenbar nicht zwingend die komplette Nutzung von Microsoft Teams. Nach den vorliegenden Meldungen scheint vor allem die Statusanzeige fehlerhaft zu sein. Für Beschäftigte im Homeoffice oder in Unternehmen kann das dennoch zu Problemen führen: Wer fälschlicherweise als abwesend angezeigt wird, wirkt für Kollegen möglicherweise nicht erreichbar – obwohl Teams geöffnet ist und der Nutzer tatsächlich arbeitet.

Eine offizielle Erklärung von Microsoft zu einer aktuellen Störung liegt bislang nicht vor.

Unklar ist derzeit, wodurch die gemeldeten Probleme ausgelöst werden. Auch zur Dauer einer möglichen Behebung gibt es keine gesicherten Angaben. Nutzer können zunächst prüfen, ob Teams im Browser ebenfalls betroffen ist, die App neu starten oder den Status manuell setzen. Sollte das Problem in Unternehmen auftreten, kann auch die interne IT-Abteilung prüfen, ob eine größere Microsoft-365-Störung oder ein lokales Problem vorliegt.

Störungsseiten zeigen am Mittwoch eine erhöhte Zahl von Problemmeldungen zu Microsoft Teams. Solche Meldungen liefern allerdings zunächst nur Hinweise auf Nutzerprobleme und ersetzen keine offizielle Bestätigung durch Microsoft.