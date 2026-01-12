Mexikos Präsidentin Sheinbaum schließt einen Einsatz US‑amerikanischer Truppen im eigenen Land strikt aus. Sie betonte: Eine militärische Intervention stehe nicht zur Debatte.

red/AFP 12.01.2026 - 20:24 Uhr

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hat einen Einsatz von US-Truppen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in ihrem Land ausgeschlossen. Dies stehe "nicht zur Debatte", betonte sie am Montag nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump. "Wir haben über verschiedene Themen gesprochen, darunter Sicherheit unter Wahrung unserer Souveränität, die Eindämmung des Drogenhandels sowie Handel und Investitionen", fügte sie hinzu.