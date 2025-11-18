Mit Schockanrufen oder als falsche Polizeibeamte wollen Betrüger ans Vermögen älterer Personen kommen. Dabei können sie inzwischen auch mit Künstlicher Intelligenz arbeiten.
18.11.2025 - 13:50 Uhr
Künstliche Intelligenz wird in vielen Lebensbereichen als große Hilfe und Unterstützung gefeiert. Doch immer häufiger werden auch die Schattenseiten der digitalen – vermeintlich – intelligenten Helferlein bekannt. So auch dieser Aspekt: Es soll inzwischen Betrügern schon gelungen sein, Künstliche Intelligenz (KI) zur Sprachsimulation für Anrufe mit kriminellen Absichten einzusetzen.