In Hamburg und München hängen sie schon: Schilder im S-Bahn-Netz, die sich an suizidgefährdete Menschen richten. Jetzt beteiligt sich auch Stuttgart an der Aktion.
„Reden hilft“, weiß Martin Rudolph-Zeller aus Erfahrung. Es kann sogar helfen, Leben zu retten. Angesichts der steigenden Zahl von Suizidhandlungen lotet die Leiterin der evangelischen Telefonseelsorge aus, wie und wo Menschen ermutigt werden können zu reden und mitzuteilen, was sie bedrückt. Eine gute Möglichkeit ihre seelsorgerischen Dienste anzubieten, sieht sie im Öffentlichen Nahverkehr. Im Verein mit der katholischen Telefonseelsorge stieß sie bei der S-Bahn auf ein offenes Ohr. „Nach dem Vorbild von Hamburg und München wurde die S-Bahn/DB Stuttgart in der Suizidprävention lobenswert schnell aktiv“, erklärt Rudolph-Zeller.