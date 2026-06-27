Am Samstag wurde in Stuttgart der Temperaturrekord gebrochen. Auch die Nacht könnte so heiß werden wie noch nie.

So heiß wie an diesem Samstag war es an der Wetterstation in Bad Cannstatt noch nie. Dort zeigte das Thermometer gegen 17 Uhr 39,2 Grad. Der bisherige Höchstwert an dieser Station war am 7. August 2015 gemessen worden und lag bei 38,6 Grad. Auf dem Schnarrenberg wurden am Samstag 38,5 Grad gemessen und damit der dortige Rekord von 38,8 Grad aus dem Jahr 2015 nicht erreicht. Auch an der Wetterstation der Stadt in der Innenstadt blieb der bisherige Höchstwert von 39,5 Grad aus dem Jahr 2015 mit 39,0 Grad am Samstag bestehen.

Am Samstag wurde auch der deutschlandweite Rekord gebrochen. Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) habe es an der Messstation in Drewitz im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt gegen 16.30 Uhr eine Temperatur von 41,5 Grad gegeben.

In der kommenden Nacht könnte es einen Rekord geben

Der Juni-Rekord für Stuttgart war bereits am Freitag geknackt worden. An der Station auf dem Schnarrenberg wurden am Freitag laut DWD 37,6 Grad gemessen.

Auch in der kommenden Nacht könnte es einen Rekord geben. Das Thermometer könnte in Stuttgart nicht unter 23 Grad fallen. Das war zumindest auf dem Schnarrenberg noch nie der Fall. Das höchste je gemessene Temperatur-Minimum stammt vom 8. August 2015. Damals wurden 22,9 Grad auf dem Schnarrenberg in Stuttgart gemessen.

Abkühlung ist erst am Sonntag in Sicht. Über Baden-Württemberg ziehen dann Gewitter. Unwetter sind auch am Montag möglich.

**Hinweis: Wir haben den Artikel überarbeitet und präzisiert. Die Rekordwerte sind nun eindeutig den jeweiligen Wetterstationen in Stuttgart zugeordnet.