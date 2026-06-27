Am Samstag wurde in Stuttgart der Temperaturrekord gebrochen. Auch die Nacht könnte so heiß werden wie noch nie.
27.06.2026 - 17:58 Uhr
So heiß wie an diesem Samstag war es an der Wetterstation in Bad Cannstatt noch nie. Dort zeigte das Thermometer gegen 17 Uhr 39,2 Grad. Der bisherige Höchstwert an dieser Station war am 7. August 2015 gemessen worden und lag bei 38,6 Grad. Auf dem Schnarrenberg wurden am Samstag 38,5 Grad gemessen und damit der dortige Rekord von 38,8 Grad aus dem Jahr 2015 nicht erreicht. Auch an der Wetterstation der Stadt in der Innenstadt blieb der bisherige Höchstwert von 39,5 Grad aus dem Jahr 2015 mit 39,0 Grad am Samstag bestehen.