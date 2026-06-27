Am Samstag wurde in Stuttgart der Temperaturrekord gebrochen. Auch die Nacht könnte so heiß werden wie noch nie.
27.06.2026 - 17:58 Uhr
So heiß wie an diesem Samstag war es noch nie in Stuttgart. Der Temperaturrekord wurde gegen 17 Uhr gebrochen. An der Wetterstation in Bad-Cannstatt zeigte das Thermometer 39,2 Grad. Der bisherige Höchstwert war am 7. August 2015 an der Station auf dem Schnarrenberg gemessen worden. Mit 38,8 Grad Celcius lag er ganze 0,4 Grad unter dem Wert vom Samstag. Auch in der Innenstadt wurde der alte Rekord geknackt (38,9 °C).