Tempo 30 in ganz Stuttgart?: Hält OB Nopper ein Gutachten zurück?

  2. Stuttgart

  4. Hält OB Nopper ein Gutachten zurück?

Das Tempolimit von 30 auf 40 Stundenkilometer an der Löwentorbrücke hatte bauliche Gründe. An Steigungsstrecken könnte dies laut Gutachten nun aber zur Dauerlösung werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein Konzept soll zeigen, wie schnell in Stuttgart gefahren werden kann. Laut Verwaltung ist die Untersuchung nicht abgeschlossen, dennoch erscheint diese nun in einer Fachzeitschrift.

Bereits 2022 hatte der Stuttgarter Gemeinderat beschlossen, der Städteinitiative für Tempo 30 beizutreten und ein Stadtgeschwindigkeitskonzept erstellen zu lassen. Hintergrund war das Vorhaben des damaligen Bundesverkehrsministers Volker Wissing (FDP) den Kommunen mehr Spielraum einzuräumen, um Tempo 30 – anstatt wie bisher vorgeschrieben 50 Kilometer pro Stunde auf Hauptstraßen – ohne Einschränkung dort anordnen zu können, wo sie es für notwendig hält. Inzwischen ist die Novellierung der Straßenverkehrsordnung seit 2024 in Kraft. Das Stuttgarter Konzept wurde von der Verwaltung aber nach wie vor nicht vorgelegt.

 

Bis zu 10.000 Fahrten könnten vermieden werden

Seit Wochen und Monaten wird daher im Stuttgarter Rathaus hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, die Ergebnisse der Untersuchungen seien längst fertig erstellt, entsprächen aber nicht den Vorstellungen von OB Frank Nopper. Bereits 2022 hatte das Stadtoberhaupt das Vorhaben gemeinsam mit Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) abgelehnt und als „Einfallstor für ein flächendeckendes Tempo 30 durch die Hintertür“ bezeichnet.

„Es ist ein skandalöses Verhalten, dass das Gutachten aus ideologischen Gründen von OB Nopper der Öffentlichkeit vorenthalten wird.“

Ulrich Heck, VCD-Vorsitzender

In Bezug auf die Umsetzung der Straßenverkehrsnovelle hatte OB Nopper noch einmal betont, eine Rückkehr zu Tempo 50 auf den Hauptverkehrsachsen wie Landes- und Bundesstraßen zu bevorzugen, „um den Verkehr zu bündeln und damit Wohnquartiere zu entlasten“. Auch in der Januar-Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Technik zu einer möglichen Geschwindigkeitsbeschränkung in der Gablenberger Hauptstraße hatte Maier auf Anfrage noch einmal deutlich gemacht, dass sich die Fertigstellung des Konzepts in den letzten Zügen befände. Umso überraschter zeigt sich daher nun der 1. Vorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland Stuttgart (VCD), Ulrich Heck, dass das Gutachten nunmehr in der Januar-Ausgabe der Fachzeitschrift „Straßenverkehrstechnik“ veröffentlicht wurde. Es sei ein skandalöses Verhalten des OB, dass dieses bislang der Öffentlichkeit vorenthalten wird. Offenbar handele Nopper „aus ideologischen Gründen“. Dabei gehe es um lebenswerte und vor allem sichere Straßen in Stuttgart. Denn mit dem Konzept könnte die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden. Städte wie „Bologna und Helsinki, in denen Temporeduzierungen bereits umgesetzt wurden, sind Beispiele, in denen die Zahl der Verkehrstoten auf null gesenkt werden konnte“, so Heck. In Stuttgart hingegen seien im vergangenen Jahr neun Personen im Verkehr gestorben, sechs davon waren Fußgänger.

In Einkaufsstraßen könnte Tempo 20 sogar Tempo 30 ablösen. Foto: dpa

Laut dem Artikel könnte auf Grundlage des Gutachtens auf vielen Hauptverkehrsstraßen auf denen heute Tempo 40 gilt, eine Reduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde erfolgen. Auf wichtigen Geschäftsstraßen wie den Ortsmitten von Bad Cannstatt, Vaihingen und Weilimdorf sowie in der Schwab- oder der Gablenberger Hauptstraße und Ostendstraße könnte sogar nur Tempo 20 erlaubt sein. Hingegen wird in Gewerbegebieten weiter eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde vorgeschlagen. Durch die Umsetzung könnte nicht nur viel Verkehr nach außen verlagert, sondern „bis zu 10.000 Fahrten vermieden werden“, rechnet Heck vor

S-Bahn-Sperrung und Baustelle Stuttgart droht ein Verkehrschaos mit massiven Staus

Ab dem 24. Februar ist nicht nur die S-Bahn zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt gesperrt, sondern auch kurzfristig der Leuzeknoten. Experten erwarten erhebliche Einschränkungen.

Von einem bewussten Zurückhalten will OB Nopper indes nichts wissen. Bei dem erschienenen Artikel handele es sich lediglich um eine methodische Beschreibung, aber keineswegs um eine konkrete „Darstellung des Stadtgeschwindigkeitskonzepts als solches“. In der besagten Abhandlung würden lediglich die Kriterien aus städtebaulicher Sicht aufgezeigt, „aber nicht, was jetzt für welche Straße in Stuttgart tatsächlich vorgegeben werden könnte“, ergänzt Peter Pätzold, Bürgermeister für Städtebau und Umwelt. Zwar sei es das Ziel gewesen, das endgültige Konzept mit der nun laufenden Initiative für Tempo 30 in Stuttgart zusammenzubringen, aber derzeit befinde sich es „noch in der verwaltungsinternen Abstimmung“, so Petzold weiter. Noch vor der Sommerpause will die Stadtverwaltung das Stadtgeschwindigkeitskonzept vorlegen – dann aber direkt dem Gemeinderat und nicht über eine Fachzeitschrift.

