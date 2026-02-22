Tempo 30 in ganz Stuttgart? Hält OB Nopper ein Gutachten zurück?
Ein Konzept soll zeigen, wie schnell in Stuttgart gefahren werden kann. Laut Verwaltung ist die Untersuchung nicht abgeschlossen, dennoch erscheint diese nun in einer Fachzeitschrift.
Bereits 2022 hatte der Stuttgarter Gemeinderat beschlossen, der Städteinitiative für Tempo 30 beizutreten und ein Stadtgeschwindigkeitskonzept erstellen zu lassen. Hintergrund war das Vorhaben des damaligen Bundesverkehrsministers Volker Wissing (FDP) den Kommunen mehr Spielraum einzuräumen, um Tempo 30 – anstatt wie bisher vorgeschrieben 50 Kilometer pro Stunde auf Hauptstraßen – ohne Einschränkung dort anordnen zu können, wo sie es für notwendig hält. Inzwischen ist die Novellierung der Straßenverkehrsordnung seit 2024 in Kraft. Das Stuttgarter Konzept wurde von der Verwaltung aber nach wie vor nicht vorgelegt.